«Скорые» уличили в летальности

Саратовская область оказалась одним из «лидеров» РФ по количеству смертельных случаев в автомобилях скорой помощи, уступив по этому показателю только Москве. В областном министерстве здравоохранения отмечают, что процент летальности в «скорых» последние три года не превышает 1,9% и составляет всего 0,1% от общего количество случаев оказания скорой медицинской помощи. Общественники считают, что одной из причин большого, по сравнению с другими регионами, количества смертельных случаев в «скорых» могут являться загруженность бригад и дорог, а также культура водителей.



В автомобилях скорой медицинской помощи в Саратовской области в 2018 году скончалось больше пациентов, чем в «скорых» Уральского, Северо-Кавказского, Дальневосточного федеральных округов. Такие данные содержатся в справочнике Министерства здравоохранения РФ по итогам прошлого года. По официальным данным, в регионе в спецмашинах медиков умерло 500 человек. Этот показатель вывел область в «лидеры» не только ПФО по летальности (для сравнения, в автомобилях скорой помощи Татарстана зафиксировано 152 смерти пациентов, Пермского края — 145), но и России в целом. Больше только в Москве, где за год в «скорых» скончались 811 пациентов. Во всем Уральском федеральном округе, который включает шесть регионов, в машинах скорой умерло 453 человека.

В министерстве здравоохранения Саратовской области, комментируя эти статистические данные, указывают на стабильность показателей — по официальной информации, процент летальности, зарегистрированный бригадами скорой помощи на догоспитальном этапе на протяжении последних трех лет, остается неизменным — 1,8–1,9%.

Чиновники поясняют, что при анализе оказания скорой помощи учитываются все случаи с летальным исходом, которые произошли в присутствии бригад, в том числе и наступившие при медицинской эвакуации на стационарный этап.

Процент летальных случаев в присутствии бригад остается «практически неизменным» — 0,3 на 1 тыс. населения «и даже имеет тенденцию к снижению от 5,8% в 2016 году до 5,6% в 2017–2018 годах, и составляет 0,1% от всех случаев оказания скорой медицинской помощи за год»,— уточнили в ведомстве.

«Летальные исходы, зарегистрированные непосредственно в автомобиле скорой медицинской помощи, составляют 1–2% от всех летальных исходов, зарегистрированных на догоспитальном этапе бригадами скорой медицинской помощи»,— рассказали в ведомстве. Специалисты уточняют, что в большинстве случаев причинами смерти в спецавтомобилях «03» являются: не совместимые с жизнью травмы, острая кровопотеря, «хроническая полиорганная патология в терминальном состоянии».

О дефиците кадров, техники, в том числе автомобилей, лекарственных препаратов на станциях скорой помощи Саратовской области не сообщается. Отметим, что за последние три года станциям скорой помощи было передано 249 спецавтомобилей (больше всего в 2016–2017 годах — 201 машина). При этом министерство здравоохранения неоднократно сообщало о дефиците сотрудников, в том числе и в системе скорой помощи — по данным на апрель этого года, на станциях не хватает 46 медиков.

Жители Саратовской области неоднократно сообщали о длительном ожидании бригад. Так, в середине января этого года, когда в регионе наблюдался транспортный коллапс из-за обильного снегопада, были факты семи- и десятичасового ожидания «скорых» пациентами с острой болью в животе и сердечным приступом. В первом случае пациентка, не дождавшись медиков, приехала в одно из мед­учреждений города на такси, где ей поставили диагноз «аппендицит» и провели операцию. Во втором случае пациенткой оказалась 90-летняя женщина. Медиков ей вызвали в десять часов утра, а приехала бригада, по словам родственников, в восемь вечера. Областной минздрав обещал по указанным фактам провести проверки, однако их результаты не известны.

В июле этого года ведомство сформировало перечень случаев, на которые бригады «03» выезжать не обязаны и могут переадресовать пациента в поликлинику. В их числе: обострение хронических заболеваний, не связанное с потерей сознания, нарушением дыхания; острые заболевания без явных признаков угрозы жизни и не требующие срочного медицинского вмешательства; головокружения; слабость; боли разного происхождения, в том числе фантомные и другие.

Член Общественной палаты Саратовской области, председатель комитета по социальной политике и здоровому образу жизни Наталия Королькова призывает не винить в статистических показателях «ни медицинские службы, ни врачей», которые «делают все, что могут». Однако она указывает, что в регионе есть проблемы с соблюдением временных нормативов прибытия «скорых».

«Я и сама сталкивалась с этим. Люди часто жалуются — время ожидания медиков составляет час, два, три, четыре… Причина этого, в том числе, и высокая загрузка бригад, и загруженные и не очень хорошие дороги, и отсутствие культуры у водителей, которые не торопятся пропускать спецмашину даже с включенными проблесковыми маячками, следующую на вызов. Иногда именно этих секунд, минут может не хватить для того, чтобы спасти человеческую жизнь»,— пояснила она.

Марина Ковалева