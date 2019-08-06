Частным школам Москвы выделят до 3 млрд руб.

Частные школы и детсады Москвы, в которых воспитываются до 3% детей, получат дополнительные субсидии. Размер подушевого финансирования вырастет вдвое и достигнет 125–160 тыс. руб. на каждого ученика, что обойдется городскому бюджету в сумму до 3 млрд руб. в год. Мэр Москвы Сергей Собянин дал понять, что увеличение субсидий подстегнет развитие частных школ и детсадов. Эксперт считает, что таким учреждениям больше помогли бы льготы на оплату аренды и ЖКХ.

О повышении нормативов подушевого финансирования Сергей Собянин заявил после встречи с руководителями негосударственных учебных заведений. С 1 сентября 2019 года негосударственные школы станут получать по 125–160 тыс. руб. в год на каждого воспитанника (ранее — 63 тыс. руб.), а частные детсады — по 166–176 тыс. руб. Господин Собянин связал увеличение финансирования с ростом числа обращений в мэрию о «крайне низкой плате за стандарты обучения» и «отставании от городских школ» в этом вопросе. По словам мэра, увеличение подушевого норматива позволит негосударственным образовательным учреждениям «обеспечить достойный уровень зарплаты педагогов и даст возможность расширить социальные программы», в том числе по приему детей из малообеспеченных и многодетных семей.

По данным департамента образования Москвы, в прошлом учебном году в столичные школы пошли 960,6 тыс. детей, а в детсады — 437,1 тыс. воспитанников. Работа этих учреждений финансируется из госпрограммы «Столичное образование»: в 2019 году на ее реализацию было выделено 330,3 млрд руб.

При этом в Москве насчитывается 190 частных образовательных организаций, которые посещают 27,6 тыс. учеников и 6,5 тыс. дошкольников, то есть 2,8% от общего числа обучающихся в системе столичного образования.

Частные школы получают финансирование за счет платы от родителей, средств спонсоров и меценатов, сообщили в пресс-службе столичного правительства. При этом мэрия компенсирует частникам расходы на питание для отдельных категорий детей и создание условий для обучения детей-инвалидов. Так, в 2018/19 учебном году бюджетное финансирование получали 129 частных школ и 84 детсада. Всего в негосударственных образовательных учреждениях Москвы трудится 7,9 тыс. человек, в том числе 3,8 тыс. учителей.

Разрыв между финансированием частных и государственных школ произошел, когда Москва вошла в пилотный проект «по развитию общего образования», сообщила “Ъ” директор Московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных организаций регионов России Карина Чернякова. В 2011 году было принято постановление правительства Москвы, по которому в рамках пилотного проекта вводился новый норматив финансирования школ в 123 тыс. руб. на одного ученика в год. «Тогда школы, не попавшие в пилот, получали 63 тыс. руб., потом всем государственным школам подняли финансирование, а частные школы так и остались на прежнем уровне»,— рассказала Карина Чернякова. При этом в 2015 году вышел приказ Минобрнауки РФ №1040, по которому всем образовательным учреждениям полагалось одинаковое финансирование.

Деньги не будут лишними, но у частных школ не так много учеников, чтобы существенно улучшить их положение, считает сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий. Он заявил “Ъ”, что «инициатива мэра похвальна, но частным школам больше помогли бы налоговые льготы»: «Частные школы не получают льгот на оплату аренды и ЖКХ, которые есть у муниципальных образовательных учреждений. Они вынуждены львиную долю доходов отдавать за аренду, а не на зарплату учителям».

Впрочем, Карина Чернякова говорит, что некоторые частные школы в Москве и сейчас могут рассчитывать на льготные ставки аренды. Это подтвердили в пресс-службе столичной мэрии, сообщив, что льготными ставками (от 1,8 тыс. до 3,5 тыс. руб. за 1 кв. м в год) пользуются 86 образовательных организаций, арендующих у города 116 помещений (общей площадью 134,5 тыс. кв. м). Госпожа Чернякова сказала, что в 2015 году были утверждены гранты частным школам постановлением правительства Москвы №240. По нему на максимальную субсидию в 239,7 тыс. руб. в пересчете на ученика могут рассчитывать детсады для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, слепых и слабовидящих до трех лет.

Николай Борисов