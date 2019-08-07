«Юлмарт» развесит вывески

«Юлмарт» начнет открывать пункты выдачи заказов в регионах с помощью малого бизнеса. Партнеры интернет- ритейлера будут получать от 60 руб. за каждый выданный заказ, при этом компания готова брендировать их магазины. Это распространенный способ нарастить инфраструктуру, но дополнительные логистические расходы могут лечь на потребителей, предупреждают эксперты.

«Юлмарт» начнет предлагать малому бизнесу сотрудничество по выдаче заказов, рассказала “Ъ” представитель компании. Проект расширит логистические возможности и даст возможность обслуживать клиентов в городах, где у «Юлмарта» нет собственной инфраструктуры, указывают в онлайн-ритейлере. Прежде интернет-магазин сотрудничал только с логистическими операторами DPD и Pick-up.ru, теперь партнерами могут стать любые компании и индивидуальные предприниматели с офлайн-точками по маршрутам логистики «Юлмарта». В рамках пилотного этапа «Юлмарт» будет искать партнеров в малых городах Ленинградской, Новгородской, Псковской областей и Карелии. Предполагается, что доставку до торговой точки возьмет на себя сам интернет-магазин, партнеры будут получать от 60 руб. за каждый выданный заказ.

«Юлмарт» занял 17-е место в рейтинге крупнейших интернет-магазинов России аналитического агентства Data Insight по итогам 2018 года, опустившись на девять позиций с предыдущего года. Выручка от онлайн-продаж магазина оценивается в 9,93 млрд руб. Между совладельцами головной структуры компании UHL с 2016 года продолжается корпоративный конфликт, в том числе в судах зарубежных юрисдикций, в мае 2019-го стороны объявили о переговорах по урегулированию претензий.

Сотрудничество с малым бизнесом — не новая идея для крупных онлайн-ритейлеров, хотя, например, Wildberries, проанализировав такую возможность, по этому пути не пошел, решив создавать собственную сеть пунктов выдачи, говорит партнер Data Insight Федор Вирин. «Это, возможно, единственный выход для "Юлмарта" и отличный вариант для умирающей традиционной розницы в малых городах, но вот готовы ли будут за это доплачивать пользователи, на которых в итоге всегда падают дополнительные расходы в логистической цепочке, пока непонятно»,— осторожен он.

Подобные партнерства обычно строятся между офлайн-агентами и логистическими компаниями, но «почему бы по этой модели не пойти классическому интернет-магазину», отмечает гендиректор Pickpoint Надежда Романова. По ее мнению, «Юлмарт» должен получить положительный эффект от сети пунктов выдачи, а офлайновому бизнесу это интересно для привлечения аудитории. Но ставка вознаграждения для офлайн-точек слишком высока, полагает госпожа Романова: сейчас на рынке она составляет 30–40 руб. за заказ. Зато «Юлмарт» может получить дополнительный маркетинговый эффект за счет новых рекламных носителей, указывает она. В «Юлмарте» подтвердили, что готовы брендировать пункты выдачи заказов малого бизнеса: «В зависимости от возможностей, которые предоставляет помещение, это может быть вывеска или брендирование входной группы или фасада».

С локальным бизнесом работает и Ozon. По словам директора по развитию инфраструктуры и сети самовывоза Ozon Григория Орлова, компания уже сотрудничает с 750 агентами и ищет новых — прежде всего, несетевые магазины и торговые центры, чтобы открыть более 500 точек в 2019 году, а также локальные «центры притяжения» — магазины, салоны красоты — для установки постаматов. «Развитие инфраструктуры через подобные партнерства позволяет быстрее наращивать инфраструктуру и дотягиваться до отдаленных территорий, а региональному малому и среднему бизнесу приносит дополнительный трафик и неплохой доход»,— резюмирует господин Орлов.

Всего у Ozon сейчас 7,5 тыс. точек выдачи заказов, до конца 2019 года сеть вырастет минимум до 15 тыс., рассчитывают в ритейлере. Развивающий собственную логистическую службу и сеть пунктов выдачи заказов Wildberries планирует удвоить ее с 3 тыс. точек в начале 2019 года до 6 тыс. к концу, сейчас в ней 4,8 тыс. точек, уточнил представитель ритейлера.

Дмитрий Шестоперов