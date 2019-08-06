Алексей Толстоган возглавил Национальный рекламный альянс

Алексей Толстоган назначен гендиректором Национального рекламного альянса (НРА), сообщила пресс-служба компании. Ранее о том, что такое назначение готовится, сообщали «Ведомости». Эдуард Райкин, который занимал должность главы НРА, назначен на должность гендиректора Новой сервисной компании (НСК).

Алексей Толстоган с начала 2016 года возглавлял сейлз-хаус «Эверест», который занимается продажей спонсорства и спецпроектов на каналах «Национальной Медиа Группы» (НМГ) и связанного с ней холдинга «СТС Медиа».

НРА — единая платформа продажи и размещения ТВ-рекламы в России. Альянс создан в 2016 году, его учредители — крупнейшие российские медиахолдинги: «Первый канал», ВГТРК, «Газпром-медиа» и НМГ.

НСК разрабатывает технологии для монетизации контента и продает региональную рекламу через дочернюю структуру «Регион Медиа».

Валерия Лебедева