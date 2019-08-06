АО «МФК "Лахта центр"» переименовали в «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты»

В ПАО «Газпром нефть» переименовали АО «Многофункциональный комплекс "Лахта центр"» в АО «Газпромнефть Восточно-Европейские проекты». Об этом свидетельствуют данные системы «СПАРК-Интерфакс». В самой компании пока не пояснили, с чем это связано.

При этом по информации агентства «Интерфакс», название меняется в связи с завершением строительства многофункционального комплекса «Лахта-центр» и передачей объекта ПАО «Газпром» для последующего обустройства и эксплуатации. Об этом сообщили в пресс-службе многофункционального комплекса.

“Ъ-СПб” писал, что компания «Газпром нефть» передала петербургский небоскреб «Лахта-центр» новому владельцу — ПАО «Газпром» — в конце февраля этого года. Ранее сообщалось, что стоимость сделки могла составить 120 млрд рублей.