Кафедра шахматного искусства в УрГЭУ станет выпускающей

Уральский государственный экономический университет (УрГЭУ) начал первый набор абитуриентов на новую кафедру шахмат, пишет «Интерфакс-Урал» со ссылкой на ректора вуза Якова Силина. По его словам, выпускники кафедры получат дипломы специалистов по информационным технологиям.

«Наша кафедра шахмат с этого года станет выпускающей. Пока еще не существует диплома и профессии "шахматист", это, скорее, признание, дар природы, приобретенные навыки и так далее. А мы соединили математику, информационные технологии и шахматы»,— пояснил господин Силин. В первый набор кафедра планирует взять около 15 студентов.

Кафедру шахмат создали в октябре 2018 года. Ее возглавил двенадцатый чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер, заслуженный мастер спорта СССР, депутат Государственной думы Анатолий Карпов. Он же и предложил создать такую кафедру летом 2017 года.