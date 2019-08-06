Минсельхоз зарегистрировал товарный знак органической продукции

Роспатент выдал Минсельхозу свидетельство об исключительных правах на товарный знак органической продукции. Этот знак представляет собой белый лист на зеленом фоне с надписью «Органик» на кириллице и латинице. Его наличие на товаре будет свидетельствовать, что «продукт и его производство соответствуют национальным стандартам органического земледелия», сообщает пресс-служба министерства.

«Внедрение единого образца маркировки будет способствовать повышению качества продукции на отечественном рынке и в целом развитию агропромышленного комплекса страны»,— добавили в ведомстве.

С 1 января 2020 года в России вступает в силу закон «Об органической продукции». Право на термин «органический» будут иметь только производители, которые не используют пестициды и антибиотики, пищевые добавки, усилители вкуса и т. п. Кроме того, они должны проходить обязательную сертификацию и включаться в соответствующий государственный реестр. До конца 2019-го Минсельхоз намерен разработать регламенты по производству экопродуктов по нацстандартам.

О перспективах российского рынка органических продуктов — в публикации “Ъ” «Покупатели распробовали ЗОЖ».