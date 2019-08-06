В СГК объяснили рост тарифов на ЖКХ в Новосибирской области

В Сибирской генерирующей компании (СГК) объяснили образование повышенных тарифов в Новосибирской области. По словам директора по тарифообразованию СГК Екатерины Косоговой, кампания не наращивала ранее утвержденный властями тариф. «Мы вообще не растим тарифы, мы сдаем документы в органы регулирования. На 1 января 2019 года изменилась ставка НДС – она составила 20%. Сама тарифная ставка осталась у компании неизменной, но у населения тариф вырос до 1 тыс. 290,08 руб. С 1 июля, с учетом решения ФАС, тариф вырос на 7,34% и составил 1 тыс. 384 руб., учитывая НДС. Да, увеличение на 4,1% (53 руб.) вместо 3,2%- это фактор СГК, к остальному мы не имеем отношения», - сказала она журналистам.

Вчера в Новосибирске прошел митинг против повышения тарифов ЖКХ. Участники мероприятия потребовали властей снизить рост тарифов на тепло до 3,2%. Они подписали резолюцию с требованием «прекратить коммунальные грабежи» и собираются направить ее в администрацию президента и мэрию города.

«Принимать какие-то действия против митингов мы не можем и не хотим. Потребитель имеет право высказаться», - отметила госпожа Косогова.

Юлия Сасевич