ФСИН сообщила о дефиците мест в исправительных центрах

В большинстве исправительных центров, созданных для нового наказания в виде принудительных работ, мест уже практически не осталось, сообщил заместитель директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Валерий Балан в интервью ТАСС.

Исправительные центры — это общежития с жесткой системой контроля, которые позволяют осужденным в дневное время уходить работать на предприятия. В настоящее время такие центры есть в 61 регионе. Они были созданы ФСИН для осужденных, отправляемых на принудительные работы.

«Еженедельный прирост составляет до 200 человек. Исправительные центры заполнены на 89,6%, в большинстве из них мест уже нет»,— прокомментировал ситуацию господин Балан. По его словам, глава ФСИН уже попросил регионы помочь с поиском зданий, в которых могли бы быть созданы исправительные центры.

Сейчас открыто 14 исправительных центров и 54 участка с общим лимитом наполнения 4509 мест, что «крайне недостаточно», по мнению господина Балана. «С учетом судебной практики до конца этого года необходимо создать еще более 3 тыс. мест, в следующем году — еще около 6 тыс. мест»,— сказал замглавы ФСИН.

О том, как работодатели предлагают шире использовать труд заключенных, читайте в “Ъ” «Осужденные пойдут в дело».