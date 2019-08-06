Подельником чекистов оказался бывший грабитель

Московский гарнизонный военный суд (МГВС) продлил в понедельник срок ареста фигурантам резонансного дела о разбойном нападении сотрудников спецподразделений ФСБ на торговцев и хищении у последних 136 млн руб. Как выяснилось в ходе заседаний, в уголовном деле появился новый фигурант — безработный Константин Жаров, который недавно отбыл срок за другое разбойное нападение, на торговца с Украины. Следствие считает Константина Жарова одним из организаторов нападения.

МГВС по ходатайству военного следственного управления Следственного комитета России по Москве продлил до 10 ноября срок содержания под стражей майору управления «А» центра специально назначения ФСБ Владимиру Урусову и бывшему сотруднику столичной налоговой инспекции Дмитрию Чиквину, а также безработному Константину Жарову. Имя последнего ранее правоохранительными органами не афишировалось.

Ходатайство следствия о продлении меры пресечения Константину Жарову рассматривал судья Константин Селезнев. То, что Константин Жаров проходит по делу о нападении семи сотрудников ФСБ на перевозчика денег Александра Юмаранова, совершенного 10 июня этого года, и хищении у него 136 млн руб. в здании банка «Металлург» на улице Ивана Бабушкина, “Ъ” подтвердили в военном суде, добавив, что Жаров был арестован по той же 162-й статье УК РФ, что и другие фигуранты, 5 июля этого года.

Заседание проходило в закрытом режиме — на этом настояли следователь и прокурор, а защита обвиняемого их в этом поддержала. Следователь пояснил, что Константин Жаров в ходе рассмотрения ходатайства может раскрыть тайну предварительного следствия, а также личные данные о других фигурантах дела. Помимо этого, следствие сочло необходимым позаботиться о безопасности родственников обвиняемых, а также участников судебного процесса.

Председательствующий Константин Селезнев ходатайство удовлетворил и закрыл процесс. Следует при этом отметить, что продление сроков ареста сотруднику управления «А» майору Владимиру Урусову и экс-налоговику Дмитрию Чиквину в том же суде проходило в открытом режиме.

Как выяснилось, Константин Жаров уже имел опыт участия в разбойных нападениях. В мае 2016 года был приговорен к восьми годам лишения свободы Щербинским райсудом Москвы по ч. 4 ст. 162 (разбой в составе организованной группы в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью) и ч. 1 и 5 ст. 327 (подделка документов) УК РФ. Как следует из материалов его первого уголовного дела, в 2015 году Константин Жаров и его подельники, одетые в форму ОМОНа и ДПС, а также бронежилеты и вооруженные пистолетом Макарова, травматическим пистолетом ИЖ-79-9Т, относящимся к категории огнестрельного оружия ограниченного поражения, револьвером, изготовленным из сигнального «Нагана-С» («Блеф»), автоматом самодельного производства, монтировкой, кувалдой и болгаркой, напали на подмосковный дом предпринимателя с Украины, который занимается оптовой торговлей строительной техникой и стройматериалами. Налетчики захватили всю семью предпринимателя и пытками заставили своих жертв указать, где те установили сейф с ценностями. В итоге добыча преступников составила 1 кг золота в слитках и крупную сумму валюты. Большинство нападавших были задержаны, а позже осуждены. Пока неясно, почему Константину Жарову удалось освободиться уже в начале 2019 года.

В рамках нынешнего расследования безработный Константин Жаров, по данным источников “Ъ”, был задержан правоохранительными органами в начале июля в одном из столичных банков при попытке забрать из арендованной им ячейки 19 млн руб.

После задержания Константин Жаров решил полностью признать свою вину и активно сотрудничать со следствием. Благодаря его показаниям следствию стало известно, что Константин Жаров стал одним из организаторов разбойного нападения на Александра Юмаранова, поскольку еще во время нахождения под арестом по первому делу познакомился в СИЗО «Матросская Тишина» с фигурантом дела о хищении активов основателя фирмы «Партия» Александра Минеева Борисом Караматовым. Последнего следствие также считает одним из организаторов недавнего разбоя. Именно это знакомство и послужило прологом к планированию будущего нападения. Отметим, что Борис Караматов, по данным “Ъ”, пока официальным процессуальным статусом в деле не обладает, поскольку его местонахождение до сих пор неизвестно.

Напомним, что о задержании семи сотрудников ФСБ, причастных к разбойному нападению 10 июня на Александра Юмаранова и хищению его денежных средств в размере 136 млн руб., которые он намеревался обменять на $2,5 млн, 2 июля сообщил ЦОС ФСБ. После того как МГВС избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей, стало известно, что речь идет об офицерах управления «К» и спецподразделений «Альфа» и «Вымпел» ФСБ, а также о сотруднике столичной УФНС. По показаниям подследственных, из похищенной суммы им досталось от 2 млн до 19,5 млн руб. Пока, впрочем, неясно, по какому принципу проходил раздел добычи.

Юрий Сенаторов