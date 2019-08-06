Дорога из Сирии довела до Страсбурга

Вернувшийся из Сирии россиянин, осужденный на 16 лет за участие в террористической организации, подал жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Он указывает, что на родине его судили дважды за одно преступление, но в первый раз он был оправдан. Его адвокаты надеются, что при положительном решении это поможет вернуться на родину другим россиянам, примкнувшим к террористам, но передумавшим воевать на их стороне.

Вчера юрист правозащитного центра «Мемориал» Марина Агальцова направила в ЕСПЧ жалобу от имени 24-летнего жителя Кабардино-Балкарии Ислама Гугова. В 2018 году он был приговорен к 16 годам колонии за обучение в целях террористической деятельности и участие в террористической организации, ст. 205.3 и ч. 2 ст. 205.5 УК РФ (см. “Ъ” от 6 февраля 2019 года). В жалобе говорится о нарушении ст. 6 Европейской конвенции о защите прав человека (право на справедливое судебное разбирательство) и ст. 4 Протокола 7 к Конвенции (запрет привлечения к ответственности за одно и то же деяние). Ислам Гугов добровольно вернулся из Сирии и был осужден по ст. 208 УК РФ за участие в «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» (ДМА; отряд из выходцев с Северного Кавказа, запрещен в РФ). Позже Верховный суд КБР прекратил уголовное дело на основании примечания к ст. 208, освобождающего от уголовной ответственности тех, кто впервые присоединился к незаконному вооруженному формированию (НВФ), а затем добровольно покинул его. «Однако тут же было возбуждено второе уголовное дело за участие в "Имарат Кавказ" (террористическая организация на Северном Кавказе, запрещена в РФ.— “Ъ”). Но так как ДМА это филиал "Имарат Кавказ" в Сирии, то это было преследование за одно и то же деяние. Также в обоих делах фактически одни и те же доказательства»,— говорит госпожа Агальцова. Кроме того, в жалобе говорится о частой смене судей во время второго процесса (в течение девяти месяцев судьи поменялись шесть раз), а также о невозможности допросить свидетелей. «Два свидетеля, ранее осужденные по другим преступлениям, отказались выступать в суде, в итоге адвокат не смог их допросить»,— отметила юрист.

Ислам Гугов был первым жителем КБР, добровольно вернувшимся из Сирии с территории запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ. Туда он уехал 19-летним студентом осенью 2014 года «защищать местных черкесов», но вместо этого готовил боевикам еду и работал водителем. В мае 2015 года, разобравшись в происходящем, он сбежал в Турцию. Мэр Баксана (Ислам Гугов родом из этого города) и начальник городского отдела УФСБ по КБР заверили родителей, что на родине с ним обойдутся «в рамках закона» и даже «отпустят под домашний арест». В июне 2015 года в отношении Ислама Гугова было возбуждено уголовное дело. Весной 2016 года молодой человек приехал в Россию, но в аэропорту Нальчика его задержали и арестовали. Явка с повинной, по словам его адвоката Евы Чаниевой, исчезла из материалов дела. «Я убедил этого молодого человека вернуться с тем условием, чтобы его потом амнистировали»,— сказал “Ъ” мэр Баксана Хачим Мамхегов. Он добавил, что убеждал комиссию по адаптации к мирной жизни при главе КБР, что Ислам Гугов достоин снисхождения, а также выступил на суде свидетелем. В октябре 2016 года Гугов был осужден на три года колонии по ч. 2 ст. 208 УК РФ. Верховный суд КБР неоднократно отменял приговор, в итоге дело было закрыто. В октябре 2018 года по второму уголовному делу он был приговорен к 16 годам колонии строгого режима.

В «Мемориале» не исключают, что жалоба Ислама Гугова в ЕСПЧ может быть первой от тех, кто добровольно отказался от участия в НВФ в Сирии и вернулся в Россию. «Мне не известно о других подобных жалобах. Зато знаю, что в Турции остаются россияне, которые опасаются ехать домой. Возможно, если по нашей жалобе ЕСПЧ примет положительное решение, им будет открыт путь на родину»,— говорит госпожа Агальцова. В России также предстают перед судом вернувшиеся из Сирии женщины — вдовы боевиков, присоединившихся к террористам (см. “Ъ” от 14 ноября 2018 года). Несколько жительниц Дагестана были осуждены по ст. 208 на сроки от пяти до восьми лет, им дана отсрочка до достижения их детьми 14-летнего возраста. Как пояснила “Ъ” член совета при главе Чечни по правам человека Хеда Саратова, осужденные женщины не подавали жалобы в ЕСПЧ: «Они благодарны даже в таком качестве, так как знают положение тех, кто там остался». Также известно, что в ЕСПЧ направила жалобу москвичка Варвара Караулова, приговоренная к четырем с половиной годам за попытку примкнуть к ИГИЛ. В ее заявлении говорится о нарушениях, допущенных на стадии предварительного расследования, а также о необоснованно жестком приговоре. Варвара Караулова уехала в Сирию в мае 2015 года. Ее задержали на турецко-сирийской границе. В 2016 году она была осуждена (см. “Ъ” от 23 декабря 2016 года), а весной этого года освобождена по УДО.

Анастасия Курилова