Жители требуют провести общественно-экологическую экспертизу «Марадыковского»

Жители поселка Мирный (Кировская область) 4 августа 2019 года провели пикет против перепрофилирования бывшего завода по обезвреживанию химического оружия «Марадыковский» в предприятие по обработке и утилизации промышленных отходов I и II опасности. Пикет был организован местными активистами и согласован с администрацией поселка. В нем приняли участие около 50 человек.

В ходе пикета его участники приняли резолюцию, в которой потребовали от правительства РФ отказаться от озвученных планов, создать на базе «Марадыковского» производство фармпрепаратов, принять закон, запрещающий ввоз радиоактивных отходов в регионы, не связанные с местом их образования. От правительства и законодательного собрания Кировской области пикетчики также потребовали разработки и принятия закона о запрете на ввоз опасных отходов из других регионов. Кроме того, они требуют от властей обеспечить меры по проведению общественной экологической экспертизы в санитарно-защитной зоне «Марадыковского».

Также правительству области предложено разработать целевую программу, в рамках которой для населения поселка Мирный и примыкающих к нему территорий будут проведены оздоровительные мероприятия. В ходе пикета жители заявили, что намерены организовать общий сход граждан. От главы поселка Ирины Смердовой они потребовали обеспечить проведение этого мероприятия.

Как сообщал «Ъ», в соответствии с постановлением правительства РФ от 30 апреля 2019 года, объекты «Горный», «Марадыковский» и «Камбарка» должны быть перепрофилированы из предприятий по уничтожению химического оружия в производственно-технические комплекс по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности. Заказчиком строительства выступает ГК «Росатом», застройщиком — ФГУП ««Предприятие по обращению с радиоактивными отходами «РосРАО».

В Кировской области решение правительства РФ вызвало недовольство граждан, которые провели серию пикетов и митингов за его отмену. На фоне проходящих акций протеста «РосРАО» заказало в ряде регионов социологические исследования, чтобы выяснить мнение местных жителей о возможности появления на близлежащих территориях предприятий по переработке опасных отходов. Социологи должны выяснить отношение жителей к бренду «Росатом», узнать, каким каналам информации доверяют жители и составить перечень «позитивных лидеров мнений» и активистов информпространства, вызывающих у местных жителей раздражение и негативную реакцию.

Андрей Репин