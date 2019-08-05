Бизнесу рассказали рецепт успеха от цифровых лидеров

Консалтинговая компания Bain & Company опросила более тысячи руководителей по всему миру, чтобы выяснить преимущества активного внедрения цифровых технологий в бизнесе. Исследователи отмечают, что приемы успешных технологических компаний можно применять и в других отраслях бизнеса, оптимизируя его работу и ускоряя рост.

Исследование Bain & Company «Учиться у цифровых лидеров» (имеется в распоряжении “Ъ”) посвящено преимуществам более активного внедрения не только технологий в бизнесе, но и успешным приемам управления бизнесом. Было опрошено 1200 руководителей компаний. Более половины (54%) из них заявили, что в ближайшие пять лет цифровая индустрия и цифровизация окажут влияние на отрасль, в которой они работают. В то же время Bain отмечает, что лишь 12% компаний, начавших цифровую трансформацию своего бизнеса, добиваются всех поставленных целей.

Добившиеся успеха компании выделяют три ключевых момента для достижения целей. Первым фактором названа скорость принятия решений — чтобы оставаться в русле изменений, происходящих при цифровизации на конкретном рынке. По подсчетам исследования Bain Digital Insights за 2018 год, у компаний, которые быстро принимают решения, в 5,8 раза больше шансов добиться поставленных целей при цифровой трансформации своего бизнеса.

В свою очередь, чтобы быстро принимать решения, компания должна концентрироваться на наиболее важных трендах на рынке, где она работает. Для одной наиболее важным направлением может быть безопасность данных, для другой — развитие 3D печати, а для третьей — развитие облачных сервисов или автоматизация.

Многие опрошенные выделили и третий фактор — внутреннюю организацию процесса цифровой трансформации. Это тоже помогает обеспечить высокую скорость принятия решений. Опрошенные считают необходимым разбивать запланированные инициативы на компоненты, создавать в компании креативные команды для выполнения этих подзадач и организовывать взаимодействие команд друг с другом.

В качестве примера компании, в которой успешно применяются все вышеперечисленные приемы, Bain приводит Amazon.

Ее основатель и глава Джефф Безос не только поощряет поиск инноваций в бизнесе, но и умение оперативно вносить изменения в сам процесс инноваций. «Если вовремя корректируешь курс изменений, ошибки могут обходиться не так дорого, как кажется на первый взгляд. При этом медлительность почти наверняка обойдется очень дорого»,— отметил он еще в 2016 году в письме для акционеров своей компании.

Евгений Хвостик