ФАС нашла нарушения при закупке Башкирией в аренду 609 дорожных камер

Федеральная антимонопольная служба РФ признала ГКУ «Транспортная дирекция Республики Башкортостан» нарушившим законодательство о контрактной системе при отборе поставщика в аренду для 62 муниципалитетов республики 609 дорожных камер. В июле ГКУ признало победителем закупки начальной стоимостью 2,37 млрд руб. компанию «Сбербанк-сервис», которая предложила исполнить контракт с дисконтом 5,5%, за 2,24 млрд руб. Вторым допущенным участником закупки было московское ООО «МВС МС» (принадлежит Андрею Денисенкову). Эта компания предложила цену выше — 2,36 млрд руб.

Действия заказчика в ФАС оспорили несколько других претендентов, чьи заявки не были допущены к участию в тендере. Среди них — «Башинформсвязь», ее материнская компания «Ростелеком», ИП А.М.Евдокимов, ООО «Нэт бай нэт холдинг», ООО «Алагер», ООО «НЦИ» и ООО «Ольвия».

«Башинформсвязь» также направила в арбитражный суд республики заявление о признании результатов закупки недействительными. По обращению телеком-оператора в июле суд запретил ГКУ заключать контракт с победителем. В начале августа, по окончании разбирательства в ФАС, «Башинформсвязь» отозвала свое заявление из суда.

ФАС, рассмотрев жалобы, признала обоснованными три из них. Действия ГКУ, отклонившего заявки претендентов, в том числе «Ростелекома», служба признала необоснованными.

Башкирия покупает камеры в аренду на пять лет для дорог в 54 районах и восьми городах. По окончании срока аренды оборудование должно отойти в безвозмездное пользование республики.

Майя Иванова