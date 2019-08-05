На Кубани количество заявлений о банкротстве за год выросло на 60%

За первое полугодие 2019 года в арбитражном суде Краснодарского края (АСКК) отмечен существенный рост количества заявлений о банкротстве – по сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких обращений стало больше на 60%, сообщает официальный сайт суда.

Нагрузка на судей арбитражного суда Краснодарского края остается высокой, отметил председатель суда Алексей Егоров, подводя итоги работы суда за шесть месяцев текущего года. В среднем судья АСКК рассматривает 144 дела в месяц, тогда как по итогам работы за первое полугодие 2018 года нагрузка составила 128 дел в месяц, сообщили в суде.

Анна Перова, Краснодар