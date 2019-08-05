«ЮВТ Аэро» за счет госсубсидий увеличила прибыль в прошлом году на 11%

Авиакомпания «ЮВТ Аэро» Олега Пантелеева в 2018 году на 11% увеличила чистую прибыль. По данным «Интерфакса», она составила 124,9 млн руб.

Прибыль увеличилась за счет выросших в 2018 году «прочих доходов» компании на фоне убытков от продаж в размере 752,8 млн руб., увеличившихся за год на 29%.

Как писал «Ъ-Казань», бюджет Татарстана в 2018 году финансировал 16 рейсов компании из Казани и Бугульмы. Также перевозчик получал субсидии от Алтайского и Пермского краев, Дагестана, Воронежской, Нижегородской, Самарской и Ярославской областей, куда «ЮВТ аэро» выполнял рейсы.

Выручка в 2018 году выросла на 9%, до 2 млрд руб., себестоимость продаж - на 13,5%, до 2,5 млрд руб.

По данным kartoteka.ru, выручка компании в 2017 году составляла 1,8 млрд руб. (годом ранее — 1,67 млрд руб.), чистая прибыль 2017 года - 112,4 млн руб. (321,7 млн руб.).

«ЮВТ Аэро» выполняет регулярные и чартерные перевозки пассажиров в России по 64 направлениям, 22 из которых из Казани. Базовыми аэропортами авиакомпании являются Бугульма и Казань. Ее флот состоит из самолетов Bombardier CRJ-200. В 2018 году авиакомпания перевезла 235,1 тыс. пассажиров, в текущем году она планирует увеличить этот показатель на 15%.

"Ъ-Казань"