Руда и город

140 лет назад на берегах грузинской речки Квирила нашли марганцевую руду. Выросший здесь шахтерский город Чиатура за минувшее время пережил и расцвет, и упадок, и даже не совсем безуспешно попытался стать туристической достопримечательностью.

Фото и текст: Надежда Ермакова

Чиатура — небольшой шахтерский город на западе Грузии. Он вырос из небольшого поселка Квирила, на территории которого в XIX веке было обнаружено месторождение марганца. Чиатурское местрождение — одно из крупнейших в мире, в 1960-е годы оно давало 25–30% добычи марганца в СССР. После распада Советского Союза, в связи с ухудшением экономической и экологической ситуации люди стали покидать город. Чиатура опустела. Сейчас тут и там, словно призраки, стоят полуразрушенные жилые дома. Из некогда процветавшего города Чиатура превратился в декорации к фильмам в жанре антиутопии. В некоторых многоэтажках обитаемы всего по несколько квартир. Люди здесь зачастую живут бок о бок с коровами и свиньями, которых держат в пустующих квартирах. Натуральное хозяйство помогает как-то выживать…

Марганец называют здесь «черным золотом». Он повсюду: в реке, в воздухе, на фасадах домов. Когда идет дождь, все вокруг становится черным. Кажется, у марганца здесь больше прав, чем у людей. «Языки» разработок становятся все длиннее, и, когда начинают потрошить очередной марганцевый пласт, обитателей из окрестных домов, стоящих на прекрасных когда-то холмах, выселяют, выделяя взамен квартиры в многоэтажках. Людям сложно расстаться со своим жильем, с хозяйством. Некоторые оставляют небольшие огородики, где выращивают зелень, а то и просто приходят к оставленным домам, чтобы посидеть около них.

На новых участках строить шахты очень затратно, поэтому добыча все чаще ведется открытым методом. Весь Чиатурский район разрыт вдоль и поперек, всюду видны карьеры. В городе есть несколько заводов по переработке и обогащению марганцевой руды. Ее доставляют на них по воздуху в вагонетках, а подвесные дороги давно стали привычной деталью городского пейзажа.

Марганец нужен для выплавки стали. Это очень дорогое сырье, сегодня его стоимость на рынке — 1800–2300 долларов за тонну. А зарплата грузинских шахтеров, по их словам, — 180–300 долларов. В последние годы добыча марганца и экспорт на мировой рынок растет (в январе-марте 2019 года экспорт составил 1,8 млн долларов, что в три раза больше, чем за тот же период 2018 года). Но здешние жители это никак не ощущают: деньги уходят из города, оседает здесь только марганцевая пыль…