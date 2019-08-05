«Первый» заговорит с Accent

«Первый канал» может сменить партнера в Молдавии — его ретрансляцией хочет заняться Accent TV, принадлежащий советнику президента Игоря Додона. Ранее депутаты российской Госдумы призывали «Первый» расторгнуть контракт с Prime TV молдавского политика Владимира Плахотнюка, который начал заменять российские новости местными. Бизнес-составляющая смены партнера не так существенна из-за небольшого рекламного рынка в стране, уверены эксперты.

Молдавский Accent TV (компания Telesistem SRL) планирует сменить название на «Первый канал Молдова», соответствующая заявка подана в Координационный совет страны по телевидению и радио (КСТР), сообщила 2 августа изданию Media Azi член совета Лидия Визиру. По ее словам, КСТР попросил компанию представить дополнительные документы, включая контракт с «Первым каналом», на ретрансляцию и покупку программ, а также подтверждение права использования логотипа. В КСТР “Ъ” подтвердили получение заявки от Accent TV. «К заявке на переименование изначально не был приложен контракт, может быть, его уже предоставили, но я пока его не видела»,— уточнила член совета Вероника Кожокару.

В пресс-службе «Первого канала» переадресовали вопрос “Ъ” о смене партнера в Молдавии к дочерней компании «Первый канал. Всемирная сеть» (ПКВС). В пресс-службе ПКВС на запрос не ответили, получить комментарий ее гендиректора Алексея Ефимова также не удалось.

Ранее партнером «Первого» в Молдавии был Prime TV экс-главы Демократической партии страны Владимира Плахотнюка. Представители канала на запрос “Ъ” не ответили. На сайте Prime TV программа передач, в основном состоящая из адаптированного контента «Первого», расписана только до 5 августа. В июне 2019 года Владимир Плахотнюк покинул Молдавию после поражения на выборах.

В последние годы Prime TV, по данным измерителя TV MR MLD, был самым популярным каналом Молдавии. Эксперты объясняли это «первой кнопкой», на которой чаще всего был расположен канал, контентом «Первого канала» и покрытием по всей стране. По данным TV MR MLD, самыми популярными программами канала были российские «Пусть говорят» и «Поле чудес», в последние месяцы в топ также входили местные новости.

Ранее российские депутаты заявляли о претензиях к Владимиру Плахотнюку и вещанию российского ТВ в Молдавии. 24 января Госдума приняла заявление «О недопустимости дискриминации российских СМИ в Республике Молдова», где говорится о подписанном молдавскими властями законе, который «фактически подразумевает запрет на трансляцию российских теле- и радиопередач информационного и информационно-аналитического характера». Депутаты призвали правительство и каналы пересмотреть вещание в Молдавии «вплоть до расторжения действующих контрактов». Глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников заявлял Парламентской газете, что именно Владимир Плахотнюк стал инициатором закона о запрете российских передач, а также «заключил контракт с "Первым каналом" и использует его развлекательный контент, а информационные передачи заменяет». Телефон Леонида Калашникова в воскресенье был недоступен.

Директор Accent TV Станислав Выжга на звонок “Ъ” не ответил. Канал принадлежит Вадиму Чубаре, которого в местных СМИ называют советником президента Молдавии, экс-лидера Партии социалистов Игоря Додона. После перехода «Первого канала» социалистам у партии будет сразу три канала с программами российских СМИ, включая «НТВ-Молдова» (партнер НТВ) и Exclusiv TV (партнер ТНТ). Последние два принадлежат депутату Корнелиу Фуркулицэ.

Исполнительный директор Ассоциации независимой прессы Молдавии Петру Маковей отметил, что о смене вещателя «Первого канала» говорили еще полгода назад, когда обострились отношения между Россией и «режимом Плахотнюка». «Этого следовало ожидать. Переход означает, что социалисты начинают готовиться не только к местным выборам (пройдут в октябре.— “Ъ”), но и президентским (в 2020 году.— “Ъ”)»,— отметил господин Маковей. По его мнению, многие зрители Prime TV мигрируют на Accent TV, но это не означает, что Prime TV закроется или каналы поменяются местами в рейтинге.

Для «Первого канала» смена партнера в Молдавии — несущественный удар, так как аудитория канала там сравнительно невелика, как и объем рекламного рынка, рассуждает директор Института современных медиа Кирилл Танаев. Стоимость контракта оценить сложно, говорит эксперт, она зависит от конкретных условий, размера абонентской базы и объема рынка, проблемой в подобных случаях скорее становится поиск на небольшом рынке «адекватного партнера, который будет выполнять обязательства».

Николай Пахольницкий, Кишинев; Валерия Лебедева