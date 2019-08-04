«Зенит» показал «Краснодару», как надо забивать

«Зенит» сыграл вничью в матче четвертого тура чемпионата Российской футбольной премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром» 1:1. Встреча проходила на «Газпром Арене», и в ней принял участие новичок «Зенита» — бразилец Малком, которого петербургский клуб купил у «Барселоны» за €40 млн. В перерыве матча у болельщиков «Зенита» произошел конфликт с бойцами ОМОНа, несшими службу на стадионе.

«Краснодар» — первый серьезный соперник «Зенита» в этом сезоне. До него на пути сине-бело-голубых стояли дебютанты РПЛ «Тамбов», «Сочи», а также «Оренбург», которые были обыграны соответственно 2:1, 2:0 и 2:0.

Именно матч с «Краснодаром» в прошлом чемпионате был для «Зенита» переломным с точки зрения борьбы за титул: петербуржцы тогда одержали красивую победу со счетом 3:2 и устремились к пятому золоту в своей истории. Сейчас игра была не такой открытой, как весной в Краснодаре: команды больше вели тактическую борьбу. «Краснодар», любящий атаковать, вынужден был большую часть матча защищаться и практически не наносил ударов по воротам голкипера «Зенита» Андрея Лунева. Но зенитовцы сделали работу за соперника: когда шла 80-я минута, бразилец Дуглас Сантос, недавно пополнивший петербургский клуб, скинул мяч головой в сторону Лунева, а тот вышел зачем-то из ворот — и в итоге мяч залетел в сетку. Зрители, заполнившие арену, были шокированы.

К чести «Зенита», он в последние минуты организовал штурм владений гостей, и, когда шло уже добавленное время, Артем Дзюба сравнял счет, получив передачу от Сердара Азмуна в ходе быстрой контратаки. Тут же «Краснодар» попытался оспорить гол, прибегнув к VAR — системе видеоповторов, работавшей на стадионе. Руководители «быков» (Бык — талисман южного клуба) считали, что перед тем, как забил Дзюба, защитник «Зенита» Бранислав Иванович с нарушением правил отобрал мяч у соперника. Арбитры нарушения не заметили.

Незадолго до того, как Дуглас Сантос неудачно «срезал» мяч в собственные ворота, на поле под овации зрителей вышел Малком — бразилец, купленный «Зенитом» у «Барселоны» в конце прошлой недели. За новичка петербургский клуб заплатит €40 млн, причем трансфер будет выплачиваться частями в течение пяти лет, заявили руководители «Зенита». Еще 5 млн «Барселона» получит в качестве бонусов, если сине-бело-голубые с помощью Малкома добьются успехов на международном уровне, так же и в случае продажи бразильца в другой клуб. Малкому 22 года, в «Барселоне» он получал мало игрового времени, так как действует в схожей манере с Лионелем Месси, место которого в составе каталонского клуба неприкосновенно. В итоге Малком решился на переезд в Россию, а «Барселона» получила за него приличные деньги. В такую же сумму — €40 млн — обошелся «Зениту» бельгиец Аксель Витсель, купленный у португальской «Бенфики» в 2012 году. Одновременно с Витселем «Зенит» приобрел у «Порту» бразильца Халка, но уже за €60 млн. Трансфер Малкома вошел в топ-15 самых дорогих в РПЛ, девять покупок — на счету «Зенита». В матче с «Краснодаром» новичок проявить себя не успел, но руководители петербургской команды верят в его звезду. Тем более что совсем скоро, в сентябре, сине-бело-голубым стартовать в Лиге чемпионов. Артем Дзюба считает, что Малком способен стать «облегченной версией» Халка, который выступал за «Зенит» очень успешно, после чего был продан почти за €60 млн в Китай.

Омрачил матч на «Газпром Арене» инцидент, случившийся в перерыве между таймами. Болельщики «Зенита» столкнулись с ОМОНом. Конфликт разгорелся из-за расположения забора, за которым разрешено курить, и едва не перерос в столкновение. «Зенит» выпустил заявление, в котором сообщил, что разберется в причинах происшедшего и сделает все для того, чтобы подобные конфликты не повторялись.

Петербургская команда осталась во главе турнирной таблицы с десятью очками. Следующий матч «Зенит» проведет 10 августа в Москве против «Динамо».

Юрий Балетов