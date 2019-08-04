Во время акции протеста 3 августа задержали не менее 50 подростков

Сотрудники правоохранительных органов задержали более 50 несовершеннолетних во время несанкционированной акции 3 августа в поддержку недопущенных кандидатов в депутаты в Мосгордуму, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Москве Евгений Бунимович. «Пока называются разные цифры, мы их проверяем. Но задержано было точно больше 50 несовершеннолетних»,— сказал господин Бунимович (цитата по «Интнерфаксу»).

По его словам, «абсолютное большинство отпущено». Омбудсмен уточнил, что сложности возникли с теми, у кого законный представитель находился вне Москвы. Господин Бунимович уточнил, что в этом случае ситуация решается «отдельно».

По данным проекта «ОВД—Инфо», задержали более 90 несовершеннолетних.

Во время акции задержали человека, находящегося в федеральном розыске за призывы к экстремизму, утверждается в сообщении на сайте Росгвардии. Отмечается, что его передали в полицию.

3 августа, прошла несанкционированная акция в поддержку недопущенных до выборов в Мосгордуму кандидатов в депутаты. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 828 человека.

О том, как проходила акция, читайте в материале “Ъ” «Бульварному кольцу положили конец».