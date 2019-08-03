История Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности

8 декабря 1987 года президенты СССР Михаил Горбачев и США Рональд Рейган подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), вступивший в силу 1 июня 1988 года. Стороны обязались за три года уничтожить все комплексы баллистических и крылатых ракет наземного базирования средней (1000–5500 км) и меньшей (500–1000 км) дальности, а также не иметь таких ракет в будущем. К июню 1991 года договор был выполнен полностью: СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов на 117 объектах, США — 846 комплексов на 31 объекте.

В июне 2000 года президент РФ Владимир Путин впервые заявил о возможности выхода России из договора в ответ на намерение США выйти из Договора о противоракетной обороне. В мае 2007 года министр обороны РФ Сергей Иванов заявил, что «договор более не является эффективным, так как появились десятки государств, которые имеют такие ракеты». В июне 2013 года Владимир Путин на встрече с представителями ВПК РФ назвал решение СССР отказаться от ракет средней дальности «по меньшей мере спорным». В июле 2014 года президент США Барак Обама в письме Владимиру Путину впервые на уровне глав государств обвинил РФ в испытаниях крылатых ракет средней дальности, нарушающих договор. В ответ МИД РФ выступил с обвинениями в нарушениях Договора о РСМД со стороны США.

20 октября 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о намерении выйти из Договора о РСМД, по его словам — из-за «несоблюдения его условий российской стороной». 1 февраля 2019 года госсекретарь США Майк Помпео сообщил о приостановке действия договора. На следующий день Владимир Путин объявил о зеркальных ответных действиях, 3 июля он подписал закон о приостановке договора.