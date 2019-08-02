Довыборы в гордуму Ульяновска удержали рекорд конкурентности

В четверг вечером завершилась процедура регистрации кандидатов в Ульяновскую городскую думу на довыборах по 16 избирательному округу. Всего выдвигалось 16 кандидатов. после проверки документов и подписей зарегистрированными оказались только 12 человек.

По данным горизбиркома, четыре кандидата не зарегистрированы. Не сдали подписи временно не работающий Дмитрий Савицкий (в прошлом - руководитель и учредитель восьми компаний и организаций) и домохозяин Алексей Лысяков, у временно неработающего спортсмена Ильяса Бакирова из 94 сданных подписей 20 признаны недействительными, у ИП Ивана Щелянова (в прошлом – «владельца и директора ликвидированных компаний ООО «Эткона» и «Рутекс») все 95 сданных подписи признаны недействительными (несоблюдение формы подписного листа, отсутствие подтверждения оплаты изготовления подписных листов, отсутствие названия населенного пункта), также не соответствовали действительности данные о 26 избирателях.

Остальные кандидаты зарегистрированы, поскольку набрали требуемое количество подписей (87). У эксперта Центра эпидемиологии Алены Каразеевой из сданных 95 подписей (максимальное количество) семь признаны недействительными; у независимого юриста Константина Толкачева – недействительных 4 подписи; у ИП, совладельца и директора ООО «Грин-карта» Максима Давыдова – 5; у директора и соучредителя ООО «Честная УК», председателя правления ТСН «Галактика», директора и владельца ООО «УК Галактика» Ильи Гурова 8; у исполнительного директора и единственного учредителя АНО Центр социально значимых программ «Забота и помощь» Андрея Князева (он же – гендиректор ООО «СтройМастер», ООО «Строительный рынок», ООО «Комплексподряд») 3 недействительных подписи.

Собирать подписи пришлось и выдвиженцам от партий, не представленных в вышестоящих парламентах, однако все они уложились в требуемое минимальное количество. У спортсмена Ильи Бугринского, выдвинутого «Коммунистической партией социальной справедливости» 8 недействительных подписей, у секретаря реготделения партии «Гражданская платформа» Юрия Зеленова – 7, у председателя совета реготделения партии «Родина» Ильдара Габитова также недействительными признано 7 подписей.

Зарегистрированы без проблем кандидаты от имеющих представительство в вышестоящих органах партий, которым не требуется собирать подписи - мастер участка компании «Сервисмастер» Денис Гурьянов (КПРФ, до недавнего времени он был депутатом регионального заксобрания), оператор асфальтно-смесительной установки ООО «Стройцентр» Алексей Глухов («Справедливая Россия»), менеджер по продажам Павел Бронов (ЛДПР) и от «Коммунистов России» – первый секретарь обкома ВЛКСМ (организации, созданной «Коммунистами России») Максим Писарев (в прошлом – активист «Единой России»).

Политологи считают, что сейчас были отсеяны случайные кандидаты, которых все равно никто не знал. Председатель горизбиркома Вадим Андреев отмечает, что даже после «отсева» эти довыборы удержали рекорд по количеству кандидатов на одно депутатское место стали самыми конкурентными за всю историю выборов в гордуму.

Сергей Титов, Ульяновск