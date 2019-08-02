03 августа, суббота
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Новый владелец ГК «Монолит» запустил процедуру ликвидации

Новый владелец производителя товарного бетона — ГК «Монолит» запустил ликвидацию основного юрлица. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

В июле новым собственником 100% долей компании стал Леонид Горячев. Бизнесмен заявил, что намерен продолжать профильный бизнес «Монолита».

Напомним, что «Монолит» менее чем за год сменил владельца в третий раз. Основатели группы компаний Игорь Константинов и Александр Воронов юридически вышли из числа ее акционеров в конце прошлого года. Затем главами компании становились Максим Донов и Олег Цветков.

Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя