ГК «Монолит» в третий раз за год поменяла владельца

Крупнейший в Петербурге производитель товарного бетона — ГК «Монолит» — снова поменяла владельца. Новым собственником 100% долей компании стал бизнесмен Леонид Горячев, сообщает система «СПАРК-Интерфакс».

По данным «Фонтанки.ру», год назад господин Горячев приобрел контроль над небольшим производством теплоизоляционных материалов ООО «Экотермикс Био». Компания активно участвует в конкурсах на поставку систем напыления пенополиуретановой изоляции для труб. В частности, недавно она продала такую систему в ГУП «Брянсккоммунэнерго» за 3 млн рублей.

Отметим, что в текущем году «Монолит» меняет владельца уже в третий раз. Основатели группы компаний Игорь Константинов и Александр Воронов юридически вышли из числа ее акционеров и топ-менеджеров в декабре 2018 года. С января владельцем и генеральным директором ГК «Монолит» был Максим Донов, а с мая — Олег Цветков.