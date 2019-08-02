Саудовские женщины смогут путешествовать без разрешения мужчины-опекуна

Власти Саудовской Аравии отменили целый ряд ограничений, действовавших в отношении женщин. Теперь они смогут получать паспорт, путешествовать и регистрировать рождение ребенка без получения разрешения от опекуна-мужчины. Об этом в пятницу, 2 августа, написала саудовская Saudi Gazette. Также в соответствии с новыми правилами женщины смогут становиться опекунами несовершеннолетних и получать в госучреждениях семейные документы. Как написала в связи с новыми правилами посол Саудовской Аравии в США, принцесса Рима бинт Бандар, изменения направлены на «повышение статуса саудовских женщин». «Эти новые правила — исторические изменения, которые происходят сейчас. Они призывают к равному участию женщин и мужчин в нашем обществе»,— заявила она.

В Саудовской Аравии до сих пор сохраняются многочисленные ограничения для женщин, у каждой из которых должен быть опекун-мужчина — муж, отец или брат, разрешение которого необходимо для совершения целого ряда действий. Например, женщины должны получать разрешение опекуна, чтобы открыть счет в банке или начать жить отдельно от родственников. Тем не менее в последнее время ситуация стала меняться — расширение прав женщин стало частью более широких реформ, на которые власти Саудовской Аравии пошли из-за снижения доходов в связи с дешевеющей нефтью. Еще в 2017 году местным женщинам разрешили получать водительские права и самостоятельно водить автомобиль, позднее — становиться туристическими гидами и посещать футбольные матчи.

Изменение политики уже принесло свои плоды — 23% саудовских женщин работают или ищут работу, в 2010 году доля работающих женщин составляла лишь 18%, власти страны надеются повысить этот показатель до 30% к 2030 году. Все больше женщин занимают руководящие посты — так, в феврале женщина впервые стала послом Саудовской Аравии в США.

Яна Рождественская