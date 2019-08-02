На Ставрополье в ДТП с автобусом погибли пять человек и пострадали 14

В Апанасенковском районе Ставропольского края автобус столкнулся с грузовиком, в результате аварии погибли пять человек, еще 14 получили травмы. Об этом сообщает отдел пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по региону.

Рейсовый автобус «Волгоград — Ставрополь» и грузовой автомобиль Renault столкнулись сегодня рано утром на 420 км автодороги «Астрахань — Элиста — Ставрополь». Всего в момент ДТП в автобусе находилось 23 человека — два водителя (один сменный) и 21 пассажир.

«59-летний водитель, управлявший в момент ДТП пассажирским транспортом, погиб. Его за полчаса до трагедии останавливали сотрудники ДПС на стационарном посту в рамках операции «Сон за рулем». Выяснилось, что водители сменили друг друга за час до трагедии, поэтому усталость или сон водителя автобуса, как причина автоаварии, не подтверждается»,— сказано в сообщении.

Сейчас проверяется версия о том, что водитель грузовика мог выехать на встречную полосу, а водитель автобусы попытался избежать удара, но не успел. От столкновения автобус опрокинулся. Расследование продолжается.

Кристина Федичкина