Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России

Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России. По данным Мосбиржи на 13:10, стоимость доллара выросла на 56 коп. и составляет 64,92 руб., стоимость евро — 71,99 (+66 коп.).

По данным Интерконтинентальной биржи, стоимость нефтяной марки Brent выросла почти на 2%, до $61,70 за баррель, WTI — на 1,5%, до $54,82 за баррель

Напомним, Дональд Трамп объявил, что с 1 сентября будет введена дополнительная пошлина 10% на китайские товары из-за провала торговых переговоров. Эта мера затронет товары на общую сумму $300 млрд.

Кроме того, по данным источников Politico, господин Трамп подписал указ о введении второго пакета санкций в отношении России за использование нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

Подробнее о первом пакете санкций — в публикации “Ъ” «США наконец скрипнули Скрипалем».

О перемирии между США и Китаем — в материале “Ъ” «Торговую войну между США и Китаем поставили на паузу».