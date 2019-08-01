КПРФ в Татарстане созвала «пресс-конференцию по вопросу отставки первого секретаря» Хафиза Миргалимова

Татарстанское отделение КПРФ сегодня распространило сообщение, что в пятницу утром состоится «пресс-конференция по вопросу отставки первого секретаря». Эту должность с 2004 года занимает депутат Госсовета Хафиз Миргалимов.

Господин Миргалимов подтвердил «Ъ-Казань», что запланировал встречу с журналистами, но раскрывать какие-либо подробность отказался. «Завтра все скажу»,— заявил глава отделения.

Хафиза Миргалимова не раз пытались сместить с должности первого секретаря его оппоненты. Кроме того, к лидеру татарстанских коммунистов неоднократно высказывали претензии в руководстве партии. На днях в анонимных Telegram-каналах появились сообщение, что якобы теперь господин Миргалимов решил уйти в отставку по собственному желанию, но заявление не принял председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов.

Кирилл Антонов, “Ъ-Казань”