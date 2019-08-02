С меню хватит

Пермские чиновники озвучили депутатам первые результаты транспортного эксперимента — когда плата за проезд сразу поступает в бюджет, а перевозчики получают деньги за выполненные авточасы. В целом серьезных провалов эксперимент не показал. Чиновники рассчитывают, что следом депутаты примут новое тарифное меню, предусматривающее повышение проезда на 4–8 руб. Депутаты пока сомневаются в представленных цифрах.



Мэрия Перми вчера представила депутатам гордумы промежуточные итоги транспортного эксперимента (за два с половиной месяца). Напомним, с 1 мая ряд автобусных маршрутов (с июля их стало 12), а также трамваи работают в новом формате. Плата за проезд поступает в бюджет города, а перевозчики получают деньги за выполненные авточасы. Между маршрутами действует опция бесплатной пересадки в рамках одного купленного билета (в течение 40–60 минут). Кроме того, автотранспорт, участвующий в эксперименте, оформлен в едином фирменном стиле. На нем можно расплатиться банковскими картами. 80% маршрутов эксперимента выполняет МУП «Пермгорэлектротранс», который, помимо трамваев, в мае получил 85 новых автобусов за 840 млн руб.

Согласно материалам мэрии, благодаря оптимизации транспортной сети (замена автобусов на большего размера, укорачивание маршрутов, сокращение избыточного объема работы в межпиковое время) удалось сократить число рейсов на 12% (вместо 1577 выполнено 1387). На 40% сократилось число рейсов по автобусному маршруту №3 — за счет замены автобусов, здесь раньше использовались небольшие ПАЗы. Автобусные маршруты №30 и 50, открытые вместо закрытых троллейбусных №10 и 5, не снизили объем рейсов.

Пассажиропоток на экспериментальных рейсах в целом сократился на 6%, это чиновники связывают с наличием дублирующих маршрутов. В то же время перевозки стали эффективнее: количество перевезенных пассажиров на одном рейсе увеличилось на 6,7% (в среднем с 39 до 42 чел. на одном рейсе). Почти все рейсы показали рост, в минус ушел только маршрут №30 «Парковый–Дружба», который был открыт вместо закрытого троллейбусного маршрута №10. В материалах ведомства говорится, что этот факт требует отдельного исследования.

Финансовый план по доходам в целом пока не выполняется (85%), вместо ожидавшихся сборов в 233 млн руб. собрано 189 млн. «Наличка» принесла 166 млн руб., остальное — льготные и социальные проездные. Хуже всего с планом (67%) справился маршрут №50.

Среди расходов экспериментальной сети то, что автобусы и трамваи уложились в норматив по автокилометрам (данные по ПГЭТ, фактически 91 руб./км при нормативе 99 руб./км для автобусов и 151 руб./км для трамваев при нормативе 155 руб./км). Ошиблись чиновники при расчетах по зарплате для водителей автобусов ПГЭТ — она оказалась в два раза больше нормативной (23 руб./км при норме 11 руб./км). Зато ПГЭТ показал снижение затрат на зарплату водителям трамваев.

На заседании рабочей группы мэрия в целом положительно оценила итоги эксперимента. Он будет действовать до 31 января 2020 года, и, по данным „Ъ-Прикамье“, его могут продлить. Важной составляющей эксперимента является введение тарифного меню — системы платежей за проезд. Этим летом мэрия подготовила проект, предусматривающий тариф за разовую поездку в 24 руб. (безналичный расчет) и 28 руб. (наличный расчет). Сейчас плата за проезд составляет 20 руб. Депутаты признали проект недоработанным и вчера вновь активно критиковали его. По-прежнему много вопросов задавали депутаты Вероника Куликова, Александр Филиппов и Владимир Молоковский. Они сомневались в представленных цифрах и требовали их обосновать. Так, Александр Филиппов напомнил „Ъ-Прикамье“, что начиналась реформа с очень серьезных намерений — через конкурсы обеспечить доступ на рынок полностью низкопольным автобусам и с высоким классом «евро». Сейчас же «откатили по всем фронтам», считает он: в итоге на конкурсы будет допущено все то, что ездит. «Тогда зачем мы тратили 1 млрд руб. на покупку новых автобусов? Только обклеили их и ввели пересадки, непонятно кому нужные».

В итоге дума решила продолжить обсуждение меню. По информации „Ъ-Прикамье“, на августовскую думу вопрос о тарифном меню все же будет внесен. Скорее всего, будет принят некий компромиссный вариант, в котором первоначальные цифры мэрии будут урезаны. Останавливать реформу депутаты не будут, поскольку она согласована с губернатором.

Дмитрий Астахов