Подрядчики не ходят по проспекту На конкурс по проведению реконструкции пешеходной зоны Саратова не заявилось ни одного участника

В Саратове не состоялся конкурс по поиску подрядчика на проведение реконструкции центральной пешеходной улицы города — проспекта Кирова. Его должны были определить 1 августа, однако на конкурс не поступило ни одной заявки. Мэрия заявила о намерении объявить повторный аукцион и обещала не переносить срок окончания работ — 15 октября. Эксперты считают, что «технически» провести реконструкцию пешеходной зоны в эти сроки можно, однако работы могут быть выполнены недостаточно качественно.

Администрация Саратова в лице комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта не смогла с первой попытки найти подрядчика, который займется реконструкцией проспекта Кирова. На объявленный 24 июля аукцион с начальной максимальной ценой контракта в 228,27 млн руб. не было подано ни одной заявки.

В ходе реконструкции планируется переложить 28 тыс. кв. м тротуарной плитки, произвести ремонт покрытия центральной зоны, создать зоны малых архитектурных форм и озеленения, заменить тротуар вдоль фасадов и зданий. Чиновники городской администрации также говорили о планах высадить новые деревья и кустарники, поменять фонарные опоры, усовершенствовать ливневую канализацию. Работы по замене тротуарной плитки были намечены на 6–10 августа.

На время работ по замене покрытия пешеходной зоны на ней планировалось ограничить движение транспорта, за исключением автомобилей экстренных служб.

Реконструкция должна была начаться в течение суток с момента заключения контракта и завершиться к 15 октября этого года. В апреле губернатор Валерий Радаев настаивал, чтобы работы по реконструкции были окончены к чемпионату по пожарно-прикладному виду спорта, которые пройдут в Саратове в сентябре. Реконструкция пройдет в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Проспект Кирова для благоустройства в марте этого года по итогам рейтингового голосования, организованного мэрией, выбрали сами саратовцы.

В администрации пообещали объявить повторный конкурс на проведение работ по реконструкции проспекта Кирова уже 1 августа. «Сроки окончания реконструкции остаются неизменными»,— уточнили в мэрии.

Эксперты считают, что организации неохотно заявляются на крупные объекты потому что опасаются, что прибыль от победы в аукционе будет небольшой. В частности, депутат городской думы Дмитрий Кудинов («Единая Россия») отметил, что срыв аукциона мог произойти потому, что потенциальные подрядчики могут предположить, что «объявленной цены может хватить только на то, чтобы расплатиться с субпод­рядчиками».

Председатель гильдии строителей Торгово-промышленной палаты Саратовской области Борис Чернодед считает, что потенциальных подрядчиков не устраивают суммы и условия заключения контрактов. «При расчете нижней максимальной цены зачастую используются устаревшие расценки, гораздо ниже рыночных. Организации просчитывают реальную стоимость тех или иных работ и понимают, что они ничего на этом не заработают. Аванс не выплачивают, но ты должен перечислить, к примеру, 3 млн руб. в качестве гарантии за то, что „не сбежишь“. У подрядчика может не быть лишних средств, и он не понимает, за что он должен их перечислять. Одним словом, условия и суммы таковы, что честно их отработать практически нереально, придется что-то придумывать, выкручиваться. Зачем это строителям?»— пояснил господин Чернодед.

Эксперт предположил, что провести реконструкцию проспекта Кирова за два месяца (примерно столько времени останется у подрядчика в случае, если повторный аукцион состоится) «технически реально». «Но для этого надо обеспечить работы в две-три смены. Чтобы их организовать — людям надо платить деньги. Но из-за того, что условия исполнения контрактов по госзакупкам не комфортны для бизнеса, скорее всего, будет некачественная реконструкция»,— уточнил Борис­ ­­Чернодед.

Марина Ковалева