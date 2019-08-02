Вино отпустят как в аптеке

Бывшие акционеры аптечной сети «36,6» Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе, которые сейчас развивают аптечную сеть A.V.E Luxury, решили заняться алкогольным бизнесом. Они создали винного дистрибутора AVE Wine и получили соответствующую лицензию, планируя заняться выводом на российский рынок новой продукции. Но эксперты сомневаются в успехе проекта из-за отсутствия у бизнесменов опыта работы на высококонкурентном алкогольном рынке.

Межрегиональная розничная фармацевтическая компания (МРФК), развивающая аптечную сеть A.V.E Luxury, 30 июля опубликовала на портале HeadHunter вакансию специалиста по продажам алкогольной продукции. Там указано, что сотрудник требуется компании AVE Wine — винному дистрибутору — для вывода на российский рынок новой продукции.

МРФК принадлежит бывшим акционерам аптечной сети «36,6» Владимиру Кинцурашвили и Ивану Саганелидзе (по 45%), а также бывшему члену совета директоров фармритейлера Аркадию Зятковскому и вице-президенту концерна «Россиум» Евгению Сокольскому (по 5%). Господа Кинцурашвили и Саганелидзе вышли из бизнеса «36,6», где у них было 45,02%, в 2018 году, сохранив за собой 12 точек A.V.E Luxury. Сейчас сеть насчитывает 39 аптек. Их доля в «36,6» перешла структурам Романа Авдеева — владельца МКБ (крупнейший кредитор «36,6») и концерна «Россиум». Кроме того, МРФК включает в себя около 150 аптек «120/80». Гендиректором компании является Сергей Бичерахов — бывший топ-менеджер «36,6». Он не ответил на звонки “Ъ”.

По данным «СПАРК-Интерфакс», в октябре 2018 года Иван Саганелидзе, Владимир Кинцурашвили и Аркадий Зятковский зарегистрировали ООО «Авевайн», в котором у них было 34% и по 33% соответственно. Основным видом деятельности компании является оптовая торговля напитками. В июле 2019 года Росалкогольрегулирование выдало «Авевайн» лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции. Тогда же господин Зятковский вышел из проекта, и 50,5% компании осталось у Ивана Саганелидзе, 49,5% — у Владимира Кинцурашвили.

Гендиректор ЦИФРРА Вадим Дробиз не верит в успех винного проекта, реализуемого представителями другой отрасли. Он отмечает, что исторически даже у компаний с опытом работы в сегменте крепкого алкоголя не получалось заниматься импортом и дистрибуцией вина. По словам господина Дробиза, даже если Владимир Кинцурашвили и Иван Саганелидзе вложат большие средства в свой винный проект, успех будет зависеть от топ-менеджера, который его возглавит. По данным «СПАРК-Интерфакс», сейчас гендиректором ООО «Авевайн» является некий Александр Ладыгин. Вадиму Дробизу о нем ничего не известно.

AVE Wine может стать вторым новым игроком на винном рынке за последнее время. В июне этого года компания «Новая классика» бывшего топ-менеджера известного в 2000-е годы импортера «Виником» Дениса Полякова подала заявку на регистрацию марок Vinicom и «Виником», в том числе для оптовой и розничной торговли вином. Инвестором этого проекта может выступать Роман Абрамович, структура которого является держателем 100% «Новой классики» (см. “Ъ” от 22 июля). Как пояснял тогда “Ъ” президент Simple Максим Каширин, для того чтобы занять хотя бы 2–3% рынка, новому игроку необходимы средства в размере около €100–150 млн. Причем инвестиции придется вкладывать на протяжении не менее пяти лет в создание инфраструктуры, после чего еще через десять лет компания, возможно, начнет давать прибыль, рассказывал господин Каширин.

По данным господина Дробиза, число импортеров вина сократилось со 170 компаний в 2012 году менее чем до 100 в 2018 году. Снизился и объем самого импорта: если в 2012 году он составлял 27 млн дал, то по итогам 2018 года упал до 22,6 млн дал.

Мария Котова