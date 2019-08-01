Российская партия пенсионеров примет участие в выборах в Госсовет Татарстана

ЦИК Татарстана зарегистрировал список кандидатов Российской партии пенсионеров за социальную справедливость для участия в выборах в Госсовет республики. Соответствующее постановление опубликовано на сайте избиркома. В документе говорится, что партийцы представили в свою поддержку около 16 тыс. подписей. Их них на проверку отправили 5 тыс. подписей, недействительными были признаны лишь 4,74%.

Кандидатам партии выдали удостоверения зарегистрированных кандидатов.

Согласно сайту ГАС «Выборы», список Российской партии пенсионеров состоит из 10 кандидатов. Его возглавляет пенсионер Виталий Смирнов.

Напомним, выборы в Госсовет Татарстана назначены на 8 сентября. Ранее ЦИК республики зарегистрировал списки «Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР (им не требовалось собирать подписи), а также «Коммунистов России» и Партии роста.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"