В «Чистый воздух» добавят два миллиарда

Руководство Челябинской области планирует получить более 2 млрд руб. из федерального бюджета на покупку экологичного общественного транспорта для регионального центра. Эти деньги могут быть выделены в рамках программы «Чистый воздух» нацпроекта «Экология». Руководитель проектного офиса Александр Власов пообещал подключиться к этому вопросу, также о готовности инвестировать в общественный транспорт Челябинска заявил ВЭБ. По мнению экспертов, федеральные средства надо направить в первую очередь на восстановление трамваев, а покупка газовых автобусов — «деньги на ветер».



Власти Челябинской области вместе с федеральными структурами собираются привлечь федеральные средства в размере более 2 млрд руб. на обновление общественного транспорта регионального центра. Деньги могут быть выделены по федеральной программе «Чистый воздух» в рамках национального проекта «Экология». Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Челябинской области Алексей Текслер на совещании по вопросу формирования новой модели работы общественного транспорта в Челябинске.

«Правительством региона принято однозначное решение о выделении средств на закупку 66 автобусов на экологическом газомоторном топливе для Челябинска — в настоящий момент осуществляется закупка. Это позволит снять текущую напряженность на рынке пассажирских перевозок. Но у нас впереди и более амбициозные планы. Речь идет о том, что мы готовы совместно с федеральным центром принять решение по увеличению количества новых автобусов уже в ближайшее время»,— сообщил глава региона. Он подчеркнул, что обновление транспорта «должно быть выстроено на базе новых схем маршрутных перевозок, которые отвечают сегодняшнему дню и были бы ориентированы на развитие мегаполиса».

Руководитель проектного офиса федерального проекта «Чистый воздух» Александр Власов сообщил на совещании, что готов подключиться к вопросу о выделении средств из федерального бюджета. Кроме того, о готовности инвестировать в инфраструктуру и в обновление парка городского транспорта Челябинска заявили представители госкорпорации развития ВЭБ.РФ. «Бюджетные средства выделяются по графику, определенный график загрузки имеют и отечественные производители автобусов. Чем мы раньше приступим к исполнению заказов на автобусы, тем быстрее мы их получим. И здесь ВЭБ готов предложить свой инструментарий, чтобы это сделать максимально оперативно и определенное количество автобусов получить уже в этом году»,— заявил во время встречи управляющий директор акционерного общества «ВЭБ-лизинг» Александр Кондрашов.

Пока неизвестно, сколько единиц общественного транспорта и какого именно планируется приобрести на федеральные средства. По данным пресс-службы главы региона, новая концепция развития челябинского транспорта включает покупку не менее 850 низкопольных автобусов разных классов и не менее 190 трамваев, а также тотальную реконструкцию трамвайной инфраструктуры и формирование нового стандарта перевозки граждан (маршрутная сеть, оснащение транспорта «умной начинкой», создание новых комплексов и другое).

Несколько дней назад прошли аукционы по приобретению 66 экологичных автобусов на 765 млн руб., выделенные из регионального (761 млн) и городского (4 млн) бюджетов. Были объявлены четыре разные закупки на поставку низкопольных автобусов большой вместимости, оборудованных видеокамерами, кондиционерами, Wi-Fi, зарядными устройствами на поручнях, устройствами для посадки и высадки маломобильных граждан и другим. В результате победителем двух аукционов по приобретению 33 машин с двигателем на компримированном природном газе с начальной ценой контрактов 153,1 млн и 163,7 млн руб. стало ООО «Синегорье-авто» (Челябинск). При этом по одному из них цена снизилась до 121,2 млн руб., во втором компания была единственным участником. Аукцион на поставку 16 автобусов на сжиженном газе выиграл ООО «МАЗ Центр Челябинск». Цена контракта — 216,9 млн руб. Договоры с победителями пока не подписаны. Четвертая закупка на сумму 230,5 млн руб. (17 автобусов на сжиженном газе) признана несостоявшейся из-за отсутствия участников. 31 июля объявлен повторный конкурс. Заявки принимаются до 8 августа.

Общественный транспорт Челябинска продолжает пребывать в состоянии кризиса. Ранее директор ООО «Общественный городской транспорт» Дмитрий Холод сообщал о «катастрофической» нехватке автобусов: ежедневно на линию выходит около 90 машин, при этом для нормального функционирования, как минимум, необходимо 150–160. После поступления в суд заявление о банкротстве ООО «Общественный городской транспорт» (ОГТ, принадлежит администрации Челябинска) исполняющая обязанности главы города Наталья Котова сообщала, что эта организация, скорее всего, будет ликвидирована. По ее словам, мэрия рассматривает два основных варианта решения проблемы: создание нового предприятия и поиск концессионеров. Пока нет ни того ни другого. Дело о банкротстве ОГТ Арбитражный суд Челябинской области прекратил 22 июля из-за отказа истца — инспекции ФНС по Курчатовскому району от заявления.

Директор консалтинговой компании «Кэмп» Яков Гуревич считает, что первым делом в Челябинске необходимо восстанавливать трамваи.

«Совершенно понятно, что на восстановление городского общественного транспорта 2 млрд руб. недостаточно. Но тут еще важный вопрос, на что эти деньги потратят. Если на автобусы, как сейчас выбросили более 760 млн, то это совершенное безумие. Однозначно базовый транспорт Челябинска — это трамвай. У нас есть Усть-Катавский вагоностроительный завод, вся производственная кооперация. Поэтому логично прежде всего заниматься восстановлением трамвая. Это спасло бы Челябинск, Усть-Катав и спасало бы экономику всей Челябинской области. Играть на автобусном рынке совершенно бессмысленно: там сейчас достаточно инвесторов, там сейчас 5 тыс. машин частных перевозчиков ходит. Эти 66 автобусов это 2% подвижного состава и 3% пассажиропотока, это статистическая погрешность. Кроме того, автобусы на газовом топливе не имеют перспективы, весь мир переходит на электробусы, Москва не покупает никаких газовых автобусов»,— говорит эксперт. По его словам, к последним закупкам много вопросов: неясно, зачем потребовалось приобретать два разных вида автобусов (которые и по цене отличаются в два раза), что значительно увеличивает затраты на обслуживание парка. При этом, по словам господина Гуревича, дизельные автобусы «Евро-6» ничем не отличаются по экологическим параметрам, но стоят дешевле. По мнению эксперта, прежде чем покупать новый подвижный состав в Челябинске необходимо привести в порядок всю инфраструктуру и изменить концепцию развития как в сфере автобусного, так и электротранспорта.

Юлия Гарипова