Кировская область доплатит медицинским работникам за отказ пациенток от абортов

Министерство здравоохранения Кировской области планирует ввести дополнительные стимулирующие выплаты сотрудникам кризисных центров за отказ обратившихся женщин от прерывания беременности, сообщили в ведомстве.

По словам министра Андрея Черняева, за каждый отказ работники центров будут получать 4 тыс. руб. «Все данные будут аккумулироваться в медицинской информационной системе, в которой сейчас работают медорганизации города и области, поэтому весь процесс можно отследить», — подчеркнул господин Черняев.

Как отметили в министерстве, единый центр медико-социальной помощи беременным и женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, работает на базе кировского областного перинатального центра. В первом полугодии туда обратились 2,4 тыс. женщин.

Владимир Зубарев