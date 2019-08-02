Взятка потребовала дополнительного исследования

Как стало известно “Ъ”, в Басманном суде Москвы начался повторный процесс по делу в отношении бывшего старшего следователя по особо важным делам главного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) Александра Сорокина. Ранее он был осужден на восемь лет колонии по делу о взятке. По версии следствия, Александр Сорокин потребовал $50 тыс. за признание свидетельницы по уголовному делу о растрате в банке «БФГ-кредит», бывшей совладелицы кредитного учреждения Тамары Хорошиловой, потерпевшей. Однако президиум Мосгорсуда отменил приговор, посчитав, что в ходе рассмотрения дела были допущены процессуальные нарушения, в частности не все представленные сторонами документы были исследованы.

Процесс по делу в отношении Александра Сорокина стартовал с задержкой, поскольку в начале слушаний обвиняемый отказался от услуг назначенного судом адвоката и потребовал, чтобы его защита осуществлялась «лицом, с которым его родственники заключили соглашение». Новый адвокат бывшего следователя официально начал его защиту, и 1 августа процесс стартовал.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший следователь по особо важным делам ГСУ СКР Александр Сорокин был задержан в конце 2016 года сотрудниками управления «М» ФСБ недалеко от служебного входа в центральное здание Следственного комитета в Техническом переулке сразу после получения денег. Заблокировав Chevrolet Cruz, в котором находился господин Сорокин, чекисты досмотрели иномарку и обнаружили в салоне обработанный спецсоставом «фирменный пакет» из супермаркета «Перекресток», в котором и находился муляж предполагаемой взятки — нарезанную бумагу обложили снаружи настоящими $20 тыс.

Как выяснилось во время расследования, Александр Сорокин с октября 2016 года вел уголовное дело о растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) руководством банка «БФГ-кредит» 2,3 млрд руб. накануне отзыва у кредитного учреждения лицензии. Деньги из банка, где в разное время держали свои средства в том числе «Первый канал. Всемирная сеть» и ВГТРК, выводились, как установило следствие, под видом выдачи кредитов компаниям-однодневкам. Одним из свидетелей по делу проходила его бывшая совладелица Тамара Хорошилова. Сама она, по материалам расследования, считала, что перед банкротством из банка злоумышленниками были незаконно выведены в том числе и ее личные $44 млн, и хотела получить статус потерпевшей по делу, с тем чтобы затем требовать возмещения причиненного ей ущерба. В конце концов, говорится в деле, она согласилась на предложение своего адвоката Вадима Мышлявкина оказать «материальную помощь» следователю Сорокину, с тем чтобы он изменил статус банкирше, а также возбудил уголовные дела в отношении акционеров банка, кинопродюсера Юрия Глоцера и его сына Филиппа, и арестовал их активы.

По материалам дела, следователь на сделку согласился, но объяснил адвокату Мышлявкину (Тамара Хорошилова в переговорах не участвовала), что он может лишь изменить статус банкирше. Между тем адвокат во время встреч, которые проходили в ресторанах и служебном кабинете Александра Сорокина на седьмом этаже центрального здания СКР, настаивал на выполнении обоих пожеланий. В конце концов следователь сообщил, что 8 декабря 2016 года он вызовет Тамару Хорошилову на допрос, во время которого и вынесет постановление о признании ее потерпевшей.

Впрочем, как выяснилось позже, адвокат записал на пленку переговоры со следователем, с которыми Тамара Хорошилова и обратилась в ФСБ. Дальнейшие контакты господина Сорокина с представителем банкирши проходили уже под контролем чекистов. Позже Тамара Хорошилова передала оперативникам и свои личные $20 тыс., которые были использованы при передаче взятки.

Приговор — восемь лет колонии — бывший следователь и его защита обжаловали. Александр Сорокин в своей жалобе настаивал, что его действия были неверно квалифицированы, в результате чего была применена норма УК РФ, «ухудшающая положение осужденного», что запрещено законом, а, кроме того, при вынесении решения не были учтены «исключительные обстоятельства». Однако президиум Мосгорсуда, отменив приговор и направив дело на новое рассмотрение, принял во внимание другие обстоятельства. Как следует из его постановления, суд первой инстанции допустил нарушения по ходу процесса, в частности не в полной мере исследовал доказательства, представленные сторонами.

Стоит отметить, что пока рассматривались жалобы осужденного бывшего следователя и его защиты, в отношении Юрия Глоцера было возбуждено уголовное дело по факту покушения на мошенничество. По версии следствия, вместе с сообщниками он пытался присвоить крупную сумму из средств Тамары Хорошиловой под видом возврата займа.

Владислав Трифонов