Ак барс банк продал «Связьинвестнефтехиму» 3% акций «Казаньоргсинтеза» за 5 млрд рублей

Казанский Ак барс банк продал своему ключевому акционеру АО «Связьнвестнефтехим» (принадлежит правительству Татарстана) 3,02% акций ПАО «Казаньоргсинтез» более чем за 4,99 млрд руб. с отсрочкой платежа до 31 июля 2020 года.

По сообщению кредитной организации, 53,88 млн акций перешли в собственность покупателя сегодня, 1 августа. Сделка состоялась накануне.

В результате принадлежащий Ак барс банку пакет акций «Казаньоргсинтеза» сократился с 5,79% до 2,77%. Стоимость активов банка, превышавшая на конец июня 486,25 млрд руб., уменьшилась на 1,03%.

Чуть более месяца назад Ак барс также продал «Связьинвестнефтехиму» акции «Казаньоргсинтеза» за 5 млрд руб.: 24 июня банк уступил за эту цену 2,9% бумаг химической компании.

Ак барс банк получил 16,1% уставного капитала «Казаньоргсинтеза» в свои активы в 2016 году от «Связьинвестнефтехима» в целях повышения капитализации банка в кризисной экономической ситуации. Денежная оценка пакета составила тогда 9,5 млрд руб.

Ольга Кудрина, "Ъ-Казань"