Суд остановил работу автоматов Healthy Food на три месяца

Работа вендинговых автоматов сети Healthy Food, принадлежих компании «До луны и обратно», остановлена на три месяца после массового отравления, заявила пресс-секретарь Гагаринский суд Москвы. «Суд признал ООО "До луны и обратно" виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований), и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток»,— сказал представитель суда (цитата по ТАСС).

Ранее, 28 июля, в своем Faceebook владелец автоматов Дмитрий Пронин написал, что проведенная по его заказу проверка не обнаружили сальмонеллу в продуктах. «В тех образцах, которые сдавали мы, не обнаружена. Но мы ждем результаты от Роспотребнадзора, так как расследование еще продолжается»,— написал в Faceebook господин Пронин.

По его словам, выводы еще делать рано, так как проверка Роспотребнадзора займет еще одну–две недели.

Напомним, случаи острого отравления были зафиксированы по 20 адресам в шести административных округах Москвы. Проверка производственного цеха ООО «Хэлфи Фуд Продакшен» выявила многочисленные нарушения. В итоге Роспотребнадзор опечатал цех и кафе Healthy Food в торговом центре «Афимолл Сити» и закрыл часть вендинговых автоматов. Всего было госпитализировано 37 человек, пострадали более 90 человек.

Подробнее — в материале “Ъ FM” «Healthy Food оказалась не такой здоровой».