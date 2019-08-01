Выручка Veon во втором квартале снизилась на 0,4%

Выручка Veon Ltd. (владеет компанией «Вымпелком», бренд «Билайн») снизилась во втором квартале 2019 года на 0,4%, до $2,261 млрд. Чистая прибыль компании составила $75 млн. Показатель EBITDA $994 млн (+16,1% к аналогичному показателю прошлого года).

В пресс-службе Veon отметили, что «за отчетный квартал рынок в России характеризовался продолжающейся конкурентной борьбой в отношении цен и продаж». Выручка от деятельности на российском рынке уменьшилась в отчетном периоде на 4,2% ($1,124 млрд), показатель EBITDA составил $498 млн (+12,9% относительно прошлого года). При этом уменьшилась клиенская база «Билайна» — на 3,7% до 54,3 млн человек.

«Значительный рост в части дополнительных сервисов, продаж контента и выручки от мобильных финансовых сервисов произошел на фоне снижения выручки в сегменте голосовых услуг за счет продолжения конкурентной ценовой борьбы на протяжении всего квартала. Притом что объемы передаваемых мобильных данных продолжали существенно расти, на рост дата выручки оказала негативное влияние продолжающаяся ценовая борьба»,— прокомментировали финансовые показатели в компании.

Телекоммуникационная компания также прогнозирует органический рост выручки от 1% до 3%. Ожидается и рост показателя EBITDA. При этом свободный денежный поток сохранится на уровне 2018 года и составит порядка $1 млрд.