В Ростове-на-Дону осудили вербовщика террористов

Северо-Кавказский окружной военный суд (СКОВС) приговорил к восьми годам лишения свободы и штрафу 10 тыс. руб. уроженца Казахстана, проживавшего в Махачкале, Тимура Муритова, сообщила пресс-служба суда. Подсудимый признан виновным в вербовке своих знакомых к сирийским боевикам и в незаконном хранении огнестрельного оружия и гранаты.

Следователи установили, что Муритов весной 2015 года смог убедить приятеля выехать в Сирию и вступить там в незаконное вооруженное формирование. Спустя три года Муритова задержали сотрудники Управления ФСБ по Дагестану по подозрению в сотрудничестве с террористами. При обыске у него дома были обнаружены боеприпасы и оружие. На процессе подсудимый отрицал предъявленные ему обвинения, заявив суду, что не придерживался экстремистских взглядов и не склонял никого к выезду в Сирию. По словам Муритова, признательные показания на предварительном следствии он подписал, не выдержав методов силовиков.

Год назад обвиняемый Муритов, участвуя в заседании Ленинского районного суда Махачкалы по продлению ему стражи, пытался вскрыть вены на руке, утверждая, что оговорил себя под пытками. Тогда представители общественной наблюдательной комиссии (ОНК) посетили Муритова в махачкалинском СИЗО-1. Один из наблюдателей Шамиль Хадулаев сообщил на своей странице в Facebook о том, что Тимур Муритов, по его словам, порезал ногтерезкой правую руку перед выездом в суд, а левую руку — уже в суде. Сделал он это потому, что следователи предъявили ему статьи, к которым он отношения не имеет. Согласно заключению судмедэкспертов, Муритов склонен к суициду.

Олег Горяев, Ростов-на-Дону