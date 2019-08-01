«Казаньоргсинтез» за первое полугодие сократил чистую прибыль до 7,9 млрд рублей

ПАО «Казаньоргсинтез», входящее в ГК ТАИФ, по итогам первого полугодия 2019 года получило чистую прибыль в размере 7,9 млрд руб. Это на 21% ниже чем за аналогичный период предыдущего года. «Такой уровень чистой прибыли по итогам первого полугодия был прогнозируемым в условиях сложившейся конъюнктуры рынка полиэтилена»,— пояснили в пресс-службе компании.

При этом в «Казаньоргсинтезе» подчеркнули, что завод «пошел на увеличение физического объема производства продукции, что помогло не только сохранить, но и нарастить выручку». В сравнении с прошлым годом за отчетный период она увеличилась на 3% — до 40,2 млрд руб.

Кирилл Антонов, "Ъ-Казань"