Илоян Эдуард Робертович

Родился 31 января 1983 года в Ереване. В 2004 году окончил экономический факультет Российского университета дружбы народов. Кандидат экономических наук. Один из основателей и директор команды КВН «Сборная РУДН». В 2006 году вместе с коллегами по команде основал продюсерскую компанию Yellow, Black and White. С 2007 по 2012 год являлся исполнительным продюсером «СТС-Медиа». В качестве продюсера дебютировал в 2009 году, выпустив комедийное скетч-шоу «Даешь молодежь!» на канале СТС. В 2010 году за вклад в телеиндустрию был принят в Академию российского телевидения. В 2011 году выиграл премию ТЭФИ в номинации «Лучший продюсер» (шоу «Одна для всех»). С 2012 года — генеральный продюсер и председатель правления компании Yellow, Black and White. Генеральный продюсер таких проектов, как «Кухня», «Последний из Магикян», шоу «Уральские пельмени», «Светофор» и других. В 2012 году выступил продюсером драматической ленты режиссера Виктора Шамирова «Со мною вот что происходит». Генеральный продюсер фильмов «Кухня в Париже», «СуперБобровы», «Страна чудес» и других. С 2018 года — генеральный продюсер телеканала «Супер».