У рыбопромышленника не проверили алиби

Как стало известно “Ъ”, прокуратура Москвы отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу известного мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, который обвинялся в организации похищения другого предпринимателя и вымогательстве у него крупной суммы. По мнению надзорного ведомства, следователи СКР допустили ряд нарушений УПК, а также не указали мотивы преступления и не проверили алиби бизнесмена. Сам рыбопромышленник настаивает, что стал жертвой оговора и вымогательства, в том числе со стороны сотрудницы Следственного комитета России (СКР), которая требовала у него €2 млн прямо в СИЗО, а сейчас находится в международном розыске. Дело возвращено в СКР для доследования.

Материалы уголовного дела в отношении 57-летнего Юрия Тузова и шести его предполагаемых сообщников московское главное следственное управление (ГСУ) СКР направило в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения в конце июня. Однако и. о. прокурора города старший советник юстиции 3-го класса Олег Манаков вынес постановление о возврате дела следователю для дополнительного расследования и «устранения выявленных недостатков». По данным источников “Ъ”, перечисление недоработок следствия в документе заняло шесть страниц.

Первое нарушение, посчитал прокурор, было допущено следствием уже на стадии возбуждения уголовного дела о похищении человека и вымогательстве (ст. 126 УК РФ и ст. 163 УК РФ). Изначально по нему проходили несколько конкретных фигурантов и некие «неустановленные лица». Однако следователь СКР Марина Слезкина, вопреки требованиям закона, не стала выделять материалы в отношении последних в отдельное производство. Кроме того, следователи, по мнению надзорного органа, не отработали должным образом факты подделки документов (ст. 327 УК РФ) и грабежа (ст. 161 УК РФ), фигурировавшие в деле. Наконец, прокурор Манаков подчеркнул, что СКР не указал мотив, которым мог руководствоваться господин Тузов, организуя приписываемое ему похищение человека, а кроме того, не было должным образом проверено предоставленное им и его защитой алиби. В результате уголовное дело было возвращено во второе управление по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве. По некоторым данным, следователи уже вынесли постановление о возобновлении предварительного следствия.

Напомним, что один из ведущих российских рыбопромышленников был задержан в конце 2017 года по обвинению в похищении гендиректора ООО «Лоджистикс-Москва» Павла Сурина и вымогательстве у него крупной суммы. По версии потерпевшего, его выманили из офиса на Спартаковской улице, вывезли за город, где под угрозой расправы заставили подписать отказ от финансовых претензий на 400 млн руб. Сам господин Тузов утверждал, что у него не было повода похищать оппонента, так как финансовый спор, возникший из-за векселя, он уже выиграл в арбитраже, а потому у него отсутствовали мотивы организовывать преступление. Бизнесмен также настаивал, что все происшедшее являлось инсценировкой, а у него самого имеется алиби: когда организатор похищения якобы встречался со своими подельниками, на самом деле рыбопромышленник находился в самолете, что подтверждено справкой «Аэрофлота». Господин Тузов через своих представителей утверждал, что его уголовное дело было инициировано с целью отъема у него бизнеса и денег. Кстати, его слова были подтверждены в ходе проверки бизнесмена на полиграфе.

Как сообщал “Ъ”, расследование дела господина Тузова сопровождалось громким скандалом. Сотрудники ФСБ установили, что следователь СКР Марина Слезкина непосредственно в СИЗО «Бутырка» потребовала у предпринимателя €2 млн в обмен на изменение ему меры пресечения на домашний арест и непривлечение к уголовной ответственности его сына. Сообщники госпожи Слезкиной были задержаны при получении части взятки и уже осуждены. Сама же следователь уволилась и успела скрыться за границей, после чего ее объявили в международный розыск. Интересно, что именно недостатки, допущенные следователем Слезкиной, и были отмечены в постановлении прокурора о возвращении дела в СКР. Сама же суть обвинения осталась прежней.

Защита господина Тузова, который много месяцев провел в СИЗО и лишь недавно после резкого ухудшения здоровья был переведен под домашний арест, настаивает на прекращении его уголовного преследования. Адвокат Марина Ярош особо подчеркнула, что ее клиент уже пробыл в следственном изоляторе и под домашним арестом в общей сложности более 18 месяцев, которые по УПК являются предельным сроком. «Дело возобновлено, но Юрий Васильевич, несмотря на то что пересидел все сроки, так и не освобожден»,— подчеркнула госпожа Ярош, напомнив, что ее подзащитный является одновременно и обвиняемым, и потерпевшим — по делу Марины Слезкиной, и оба эти дела находятся в производстве следователей из одного и того же отдела столичного управления СКР.

Сергей Сергеев