Следователь Слезкина осталась без посредников

Как стало известно “Ъ”, к длительным срокам заключения были приговорены два посредника, через которых следователь Следственного комитета России (СКР) Мария Слезкина пыталась получить взятку в €2 млн за освобождение мурманского рыбопромышленника Юрия Тузова, арестованного по обвинению в похищении человека. Сама следователь скрылась от бывших коллег на Украине.

На оглашение приговора обвиняемым в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291 УК РФ) у судьи Преображенского райсуда Натальи Аверчевой ушло всего около часа. Она объявила, что безработные Георгий Атмачиди и Александр Христо виновны, после чего огласила сроки — семь и семь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима соответственно. Надо отметить, что ранее в прениях сторон представители прокуратуры просили назначить им несколько большее наказание — девять лет для Христо и восемь лет для Атмачиди. Любопытно, что сами подсудимые не отрицали, что пытались получить деньги от рыбопромышленника, однако якобы не собирались их передавать следователю СКР, а хотели воспользоваться ими сами. В связи с этим обвиняемые просили переквалифицировать их действия на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В таком случае им грозило бы не от семи до двенадцати лет лишения свободы с возможным штрафом в размере до 70-кратного сумме взятки, а всего до десяти лет. Кроме того, им почти наверняка был бы назначен общий, а не строгий режим наказания, а сам срок пересчитан из расчета один проведенный в СИЗО год за полтора года колонии. При этом Георгий Атмачиди, по некоторым данным, вообще пытался избежать попадания на зону. Его адвокаты предоставили суду некие документы о якобы имеющихся у их клиента психических заболеваниях, но судья сочла эти доводы защиты неубедительными.

Адвокат Марина Ярош, представляющая интересы потерпевшего Тузова, заявила “Ъ”, что она сама и ее клиент удовлетворены приговором. «В ходе судебного следствия подтвердились факты должностных преступлений и откровенной коррупции со стороны следователя Марии Слезкиной»,— отметила госпожа Ярош. По ее словам, данные, изложенные в суде, «свидетельствуют об искусственно созданном уголовном преследовании Юрия Васильевича (Тузова.— “Ъ”) с целью вымогательства у него денег и отъема бизнеса».

Напомним, что крупный рыбопромышленник был задержан в Москве в конце 2017 года по заявлению гендиректора ООО «Лоджистикс Москва» Павла Сурина. По его словам, он был похищен по приказу господина Тузова, после чего под угрозой расправы его заставили подписать отказ от финансовых претензий на 400 млн руб. Сам же Юрий Тузов утверждал: он ничего противоправного не совершал, а спор с Павлом Суриным уже решил в свою пользу через арбитраж. Однако бизнесмена с санкции суда поместили в СИЗО «Бутырка». Уже там, в ходе одного из допросов, ведущая дело о похищении человека и вымогательстве (ст. 126 УК РФ и ст. 163 УК РФ) следователь управления СКР по Центральному округу Москвы Мария Слезкина потребовала у бизнесмена €2 млн за смягчение ему меры пресечения, непредъявление новых обвинений и непривлечение к уголовной ответственности его сына. Через доверенных лиц предприниматель передал сообщение о вымогательстве в ФСБ. Ведших переговоры подельников следователя Слезкиной — Георгия Атмачиди и Александра Христо — задержали, но сама следователь, отработавшая в органах меньше года, уволилась и уехала за границу. Обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) ей предъявили заочно и объявили в международный розыск.

В результате создалась парадоксальная ситуация: Юрий Тузов имел сразу два противоположных статуса — обвиняемого по делу о похищении и потерпевшего по делу о вымогательстве у него взятки. Бизнесмен настаивает на своей невиновности, утверждая, что похищение Павла Сурина — это лишь инсценировка. При этом он даже добровольно прошел исследование на полиграфе, подтвердившее его версию. В итоге бизнесмена перевели под домашний арест, однако обвинение с него не сняли. Сейчас его дело находится на утверждении в прокуратуре.

Сергей Сергеев