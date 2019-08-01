Отечественная электроника возрождается с «Салютом»

Научно-производственное предприятие «Салют» основано в 1961 году с целью разработки и изготовления СВЧ-аппаратуры различного назначения. Генеральный директор «Салюта» Александр Бушуев рассказал, чем в данный момент занимается предприятие и какими успехами можно гордиться.



«У “Салюта” есть несколько уникальных направлений развития. Это единственное в стране предприятие, которое имеет полностью замкнутый цикл производства изделий микроэлектроники, начиная от производства особо чистых веществ, от дискретных элементов до модулей и многофункциональных радиотехнических изделий.

В области электровакуумных приборов продукция предприятия тесно связана со словами «впервые», «впервые в стране», «впервые в мире». На предприятии были разработаны и освоены в производстве для различных систем вооружения мощные приборы сантиметрового и миллиметрового диапазонов, включая магнетроны, лампы бегущей волны и даже гиротроны (совместно с ИПФ РАН). В настоящее время это направление успешно развивается.

Первое направление в области полупроводниковых приборов — это разработка малошумящих устройств — усилителей и приемных модулей. Это направление широко развивается, созданы приемные устройства всех возможных существующих диапазонов от дециметрового до миллиметрового. Сейчас «Салют» выполняет ОКР по разработке и серийному освоению всей номенклатуры устройств трехмиллиметрового диапазона по заказу Минпромторга РФ. На предприятии появился ряд технологически уникальных по параметрам устройств: создан умножитель частоты на принципиально новой структуре в отечественной электронике — на гетеробарьерном варакторе. Специфика данного умножителя в том, что он позволяет получить сразу большую мощность на выходе, что является основным параметром в радиолокации, обеспечивая требуемую дальность действия. Кроме того, «Салют» исторически и успешно специализируется в области управляющих устройств — разработана вся номенклатура этих изделий: это переключатели, выключатели, фазовращатели, аттенюаторы, детекторы, причем во всех диапазонах как в гибридном исполнении, так и в исполнении микросхем.

Очень интересны разработки «Салюта» в области излучающих устройств. Разработаны генераторы, управляемые напряжением, причем с уникальными параметрами, не имеющими аналогов в мире. На предприятии также разрабатываются и производятся генераторы на поверхностно-акустических волнах и генераторы на диэлектрических резонаторах, которые имеют чрезвычайно низкие уровни шума и малые габариты. Отдельное их достоинство в том, что они могут использоваться в специальной аппаратуре с высокой вибрацией: они нечувствительны к ней.

Как известно, наука и техника развиваются по спирали. Когда-то на смену лампам пришли транзисторы, точно так же на сегодняшней день на смену лампам бегущей волны приходят транзисторные усилители, что является неким интересным витком в истории техники. В последние годы «Салют» создал достаточно значимую техническую инновацию — это разработка твердотельного передатчика большой импульсной мощности. Это стало возможным в результате появления на рынке микросхем усилителей мощности, и на основе этого нами впервые в стране созданы твердотельные передатчики Ka— и Ku-диапазонов. Смысл здесь в том, что данное устройство обладает большим количеством преимуществ по сравнению с электровакуумными передатчиками. Основное преимущество связано с отсутствием высоковольтного питания. Электровакуумный усилитель питается напряжением 10-12 кВ, а твердотельный усилитель питается от сети 28 В, и это является мировым трендом.

Вся техника сейчас развивается в этом направлении, так как это надежность, увеличение срока службы, но главным образом это низковольтное питание. Это самая крупная инновация последних лет, которая позволила «Салюту» войти в виде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в большое количество перспективных систем. Кроме того, предприятие имеет собственную технологическую площадку, оснащенную передовым оборудованием мирового уровня, с проектными нормами порядка 80 нм по затвору, что помогает нам делать устройства по частотам свыше 100 гГц. Так сложилось в российской электронике, что «Салют» в настоящее время занимает нишу именно как производитель устройств диапазоном свыше 8мм, 3 мм и даже более высоких частот с мощностью до 150 гГц. Также впервые в России на «Салюте» изготовлен гетеробиполярный транзистор (и устройства на нем), который может быть использован на очень высоких частотах и позволяет изготавливать широкий спектр устройств, в том числе гражданского назначения.

В последние годы помимо арсенид-галлиевой технологии освоена технология нитрида галлия на карбиде кремния. Разработан ряд уникальных широкополосных усилителей большой мощности. Кроме того, «Салют» безусловно находится в тренде мировой микроэлектроники: переходит от разработки и производства узлов к законченным устройствам типа радиолокационных систем. «В этом году мы разработали малогабаритную радиолокационную станцию, презентация которой запланирована на ближайшее время», — сообщил руководитель предприятия Бушуев.

Итак, в целом следует отметить, что АО «НПП «Салют» живет и развивается, модернизируя производство. На предприятии формируется уникальная высокотехнологическая база, а самое главное и ценное — растут профессиональные кадры: ученые, разработчики, инженеры, квалифицированный рабочий персонал. Ведь без интеллектуального ресурса невозможно достигнуть нового уровня промышленной мощи, особенно в ритме быстроразвивающихся электронных технологий.