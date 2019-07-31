Школьник из Екатеринбурга выиграл грант на $15 тысяч от Google

Десятиклассник екатеринбургского лицея №12 Даниил Казанцев стал одним из победителей международного конкурса Google Science Fair 2019, получив грант на $15 тыс. на обучение за устройство, позволяющее понимать мысли и желания глухонемых людей. Премию оплатит компания Lego Education, кроме того молодой человек получит возможность посетить главный офис Lego в Дании, сообщили в пресс-службе «Google Россия».

Технология изобретения основана на специально обученной глубокой нейронной сети. Она способна с высокой точностью считывать положение и движения рук, а затем интерпретировать жесты в речь. Поводом создания проекта стала история многодетной матери из Екатеринбурга, у которой с рождения были нарушения слуха. Ее детей забрали органы опеки, поскольку позаботиться о них без помощи сурдопереводчика она не могла. «С этого события и началась история моей работы. Я выбрал эту тему, потому что считаю, что современная наука может помочь не только этой женщине, но и миллионам других людей со схожими проблемами»,— рассказал Даниил Казанцев

Старт конкурса был объявлен прошлой осенью. В финал вышли проекты, посвященные решению проблем экологии, здравоохранения, безопасности и доступной среды. Кроме того, организаторы познакомились с разработками по выявлению заболеваний у растений с помощью искусственного интеллекта и новых методов диагностики болезней сердца.

В мае 2019 года Даниил Казанцев стал лауреатом Second Grand Award в секции системного программирования на всемирной ярмарке научных достижений школьников Intel ISEF, которая завершилась в Финиксе (штат Аризона, США). В феврале 2019 года молодой человек взял специальный приз на юбилейном XV Балтийском научно-инженерном конкурсе в Санкт-Петербурге. Ранее он получил диплом первой степени на Приволжском конкурсе научно-технических работ POCT-ISEF, сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Яна Рустамова