У авторов отбирают права

Екатеринбургская общественная палата планирует изменить одну из статей об авторском праве Гражданского кодекса РФ. В инициативе все «произведения визуальных искусств», находящиеся в свободном доступе, предлагается наделить особым статусом — возможностью использовать их изображения в коммерческих целях без спроса у их авторов. Поводом для предложений стали судебные споры по использованию в путеводителях и открытках фотографий памятников основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Георгу Вильгельму де Геннину и писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку.



Как пояснил председатель комиссии общественной палаты (ОП) Екатеринбурга по формированию городского информационного пространства Лев Кощеев, его коллеги намерены обратиться к депутатам Федерального собрания «с призывом» внести изменения в ст.1276 ГК РФ («Свободное использование произведения, постоянно находящегося в месте, открытом для свободного посещения»). В частности, предлагается добавить к объектам «архитектуры, градостроительства и произведений садово-паркового искусства», изображения которых сейчас можно использовать в коммерческих целях без выплаты вознаграждения авторам, «произведения всех видов визуальных искусств».

Поводом послужил арбитражный спор по иску Ассоциации правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) к президенту краеведческого фонда «Наш Урал» Марине Чеботаевой. Ассоциация требует взыскать с нее 40 тыс. руб. за использование в путеводителе «Наш Екатеринбург» изображений памятников основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину, а также писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку. В исковом заявлении УПРАВИС указывает, что исключительные права на произведения принадлежат автору памятника Татищеву и де Геннину Петру Чусовитину, а на памятник Мамину-Сибиряку — наследнице скульптора Андрея Антонова Татьяне Колпаковой. Ранее истец заключил с ними договоры. В ассоциации утверждают, что госпожа Чеботаева нарушила закон об авторском праве, не согласовав со скульпторами вопрос об использовании фото. Представители защиты настаивают на том, что УПРАВИС не имеет исключительных прав на изображения, так как договоры были заключены не со всеми авторами памятников. Поэтому ответчик подал встречный иск к ассоциации и на последнем заседании попросил суд привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц двух соавторов памятника Татищеву и де Геннину внука Алексея Овечкина Олега Овечкина и дочь Германа Дубровина Наталию Анфалову. Ранее в процесс был вовлечен соавтор памятника Мамину-Сибиряку Борис Демидов, по мнению которого, каждый имеет право свободно использовать изображения памятника.

«Разбираясь в этой истории, комиссия запросила комментарии у экспертов, специализирующихся в вопросах интеллектуальной собственности. И нам стало ясно, что положение не просто плачевное, а очень. Если не принять никаких мер, в путеводителях, открытках и буклетах, публикациях СМИ и даже в соцсетях города России будут присутствовать без уличных скульптур, то есть потеряют изрядную долю своей визуальной привлекательности»,— поясняет господин Кощеев.

Кроме того, члены общественной палаты не исключают, что аналогичные иски могут быть предъявлены и к изображениям стрит-арта. Впрочем, организатор фестиваля Stenograffia Константин Рахманов считает, что брать фото стрит-арта для коммерческих проектов нужно с согласия авторов. «С одной стороны, можно понять граждан, которые гуляют, фотографируют стрит-арт. С другой — при использовании изображений произведений художников в коммерческих целях — без разницы, памятники это или монументальное искусство — нужно связываться с автором и получать его согласие. Мы именно так делаем. Если у нас работа идет в публикацию, мы обязательно с автором это обговариваем. Другой вопрос, попросят они что-то за это или нет»,— отметил он.

Как рассказали “Ъ-Урал” в УПРАВИС, проект общественной палаты «противоречит принципу защиты авторских прав и в российском законодательстве, и в международной практике». «Одобрение Госдумой подобной инициативы будет означать отказ России от принципов ранее ратифицированной Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений (была принята в 1886 году), наделяющей авторов правом на воспроизведение, что, в том числе, относится и к изображениям»,— пояснили в ассоциации, добавив, что это также потребует пересмотра большого количества нормативно-правовых актов, а также международных договоров и конвенций, к которым присоединена РФ.

Мария Арабей