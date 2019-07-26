Памятникам подбирают авторов

Свердловский арбитражный суд продолжил разбирательства по резонансному иску УПРАВИС к президенту краеведческого фонда «Наш Урал» Марине Чеботаевой. Истец утверждает, она нарушила авторские права скульпторов при использовании фотографий памятников Татищеву и де Геннину, а также Мамину-Сибиряку в путеводителе «Наш Екатеринбург». К процессу был привлечен соавтор памятника Мамину-Сибиряку архитектор Борис Демидов, который исковые требования УПРАВИС не поддерживает и считает, что изображения памятника могут использоваться любыми лицами свободно и бесплатно. Сейчас решается вопрос о привлечении к процессу наследников соавторов памятника Татищеву и де Геннину.



Напомним, УПРАВИС требует взыскать с госпожи Чеботаевой 40 тыс. руб. за якобы незаконное использование изображений памятников. В доказательство истец предоставил заключенные договоры с одним из авторов памятника основателям Екатеринбурга Татищеву и де Геннину — скульптором Петром Чусовитиным, а также с наследницей скульптора Андрея Антонова — автором памятника писателю Мамину-Сибиряку — Татьяной Колпаковой. На прошлом заседании представители защиты подали в суд встречный иск о том, что истец не имеет исключительных прав на произведения из-за заключенных договоров «только с одним автором».

Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства (УПРАВИС) зарегистрирована в 2008 году в Москве. В декабре 2018 года РАО и УПРАВИС приняли решение о разделении функций: в РАО остались музыкальные произведения, а УПРАВИС занялся изобразительным искусством.

Памятник основателям Екатеринбурга Василию Татищеву и Вильгельму де Геннину установлен в 1998 году на площади Труда. Скульптор — Петр Чусовитин, архитекторы — Герман Дубровин и Алексей Овечкин. Памятник писателю Дмитрию Мамину-Сибиряку установлен в 1987 году на проспекте Ленина на плотине Городского пруда. Скульптор — Андрей Антонов, архитектор — Борис Демидов.

Ранее Свердловский арбитражный суд и арбитражный суд Пермского края частично удовлетворили три аналогичных иска УПРАВИС к издательскому дому «ФестХэнд», компании «Евразия» и индивидуальному предпринимателю Борису Эренбургу. В первом случае суд взыскал с ответчика 10 тыс. руб. за использование фото памятника Татищеву и де Геннину в изданном в 2017 году путеводителе «Свердловская область» (входит в серию «Репейник. Цепляйся к лучшему»). Во втором — 70 тыс. руб. за воспроизведение изображения памятника на упаковке набора шоколадных конфет «Современный Екатеринбург». В третьем — 170 тыс. руб. за изготовление набора открыток «Екатеринбург. Классика и современность» с фото памятника.

В ходе заседания по иску к госпоже Чеботаевой ответчик попросил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц двух соавторов памятника Татищеву и де Геннину внука Алексея Овечкина — Олега Овечкина и дочь Германа Дубровина — Наталию Анфалову. Информация об их участии при создании памятника имеется в документах администрации Екатеринбурга. Как указал ответчик, они оба имеют свидетельства о наследстве, где указаны исключительные права их родных. Кроме того, в процесс уже вовлечен соавтор памятника Мамину-Сибиряку Борис Демидов, который считает, что изображения памятника могут использоваться любыми лицами свободно и бесплатно. «Права других соавторов памятника пока никак в этом деле не учитываются. А они имеют право высказывать свою позицию»,— подчеркнули юристы ответчика.

Представитель УПРАВИС заметил, что состав соавторства устанавливается в судах общей юрисдикции, поэтому указанные лица «обязаны обратиться с отдельным требованием». «Охрана авторских прав и подача иска только одним из соавторов предусмотрены законодательством»,— отметил истец. Кроме того, юристы УПРАВИС считают, что нужно еще доказать, что все архитекторы работали в рамках «творческой деятельности». «Никто не умаляет значимость архитекторов. Они могут заниматься авторской документацией. Но приравнивать авторскую документацию по технической разработке и творческий вклад в создание изобразительного искусства недопустимо»,— подчеркнул представитель организации в суде.

«История ведь не в том, что сюда пришел автор с иском, а в том, что один автор распорядился своим правом, заключил договор с УПРАВИС. Заключить договор с УПРАВИС могут только все авторы вместе»,— уверен юрист ответчика. «Ранее авторство никто не оспаривал. Люди, которых мы сейчас хотим привлечь в процесс, узнали буквально на той неделе о том, что эта история идет. Поэтому самый важный процесс — этот, когда можно учесть их права»,— пояснила защита.

Администрация Екатеринбурга поддержала ответчика. По ее мнению, действующее законодательство предусматривает возможность свободного использования изображений произведений скульптуры как элементов композиции садово-паркового искусства, которые находятся в местах свободного посещения.

В деле объявлен перерыв до 1 августа. Тогда судья должна решить вопрос о привлечении остальных авторов к процессу.

Мария Арабей