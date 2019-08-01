Дело тещи рассмотрят заново

Как стало известно “Ъ-Урал”, Свердловский облсуд не поддержал продление сроков расследования дела тещи депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргариты Бутаковой. Она обвиняется в передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и своему зятю Вадиму Белоусову. В мае следствие пыталось направить ее дело в суд для рассмотрения по существу, но Генпрокуратура РФ вернула его на доследование.



В среду апелляционная инстанция Свердловского облсуда рассмотрела жалобы адвокатов тещи депутата Госдумы Вадима Белоусова Маргариты Бутаковой. Она обвиняется в передаче взяток бывшему губернатору Челябинской области Михаилу Юревичу и своему зятю, тогда — депутату заксобрания региона Вадиму Белоусову. Защита госпожи Бутаковой оспаривала решение Ленинского райсуда Екатеринбурга, который продлил сроки предварительного следствия по ее уголовному делу по ходатайству следователей четвертого следственного управления СКР (дислоцируется в Екатеринбурге). «Рассмотрев доводы заявителей и исследовав материалы дела, апелляционная инстанция отменила решение нижестоящего суда и направила материалы на новое рассмотрение»,— пояснили в облсуде.

Напомним, 6 декабря 2018 года Госдума РФ, удовлетворив представление Генпрокуратуры, лишила депутата Белоусова неприкосновенности, и ГСУ СКР предъявило ему обвинение в получении особо крупных взяток (ч.6 ст.290 УК РФ). По версии следствия, с 2011 по 2014 годы вместе с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем он получил от представителей крупного челябинского холдинга 3,4 млрд руб. в качестве незаконного вознаграждения за выгодные контракты на реконструкцию областных дорог. Контракты достались ЗАО «Южуралавтобан», основным бенефициаром которого в то время якобы был Вадим Белоусов. Компания получила из госбюджета более 5 млрд руб., из которых, как выяснилось позже, значительная часть исчезла. Михаил Юревич находится в Великобритании.

О возбуждении уголовного дела в отношении тещи депутата, бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариты Бутаковой стало известно в мае 2017 года. Изначально она наряду с помощником господина Белоусова, директором московского представительства ОАО «Макфа» Андреем Чуркиным подозревалась в посредничестве при передаче взяток Михаилу Юревичу от южноуральских бизнесменов на общую сумму 3,2 млрд руб.

Связаться с адвокатами госпожи Бутаковой Евгением Ереминым и Андреем Гусенковым не удалось — в адвокатском бюро пояснили, что на месте они отсутствуют и обещали прокомментировать позднее.

Анна Лапина, Игорь Лесовских