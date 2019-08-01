Промышленникам дадут совет при губернаторе

В Челябинской области будет создан координационный совет по вопросам экологии при губернаторе. Его главная задача — разработка и внедрение регионального экологического стандарта, целевые показатели которого будут выше федеральных норм, но исполнение добровольное. Планируется, что в составе совета не будет чиновников, но будут представители промышленных предприятий и эксперты трех уровней международного, федерального и регионального, в том числе ученые и общественники. Челябинские экоактивисты позитивно оценивают идею создания совета, но опасаются, как бы его не постигла судьба похожего формирования, созданного предыдущим главой региона Борисом Дубровским и собиравшегося всего несколько раз.



В Челябинской области создается координационный совет по вопросам экологии при губернаторе. Об этом 31 июля объявил глава региона Алексей Текслер на рабочем совещании, посвященном экологической политике Южного Урала. Главной задачей нового объединения станет разработка и внедрение экологического стандарта Челябинской области, создание которого врио губернатора анонсировал ранее. Руководителем совета стал председатель Российского экологического общества (РЭО) Рашид Исмаилов.

«Мы все понимаем, что решить экологические задачи — это своего рода вызов для нашего региона, в первую очередь для органов власти, для меня как главы региона, для промышленных предприятий. Сейчас активно совершенствуется федеральное природоохранное законодательство, но мы ставим себе планку чуть выше. Я вижу региональный стандарт как перечень повышенных природоохранных требований к хозяйствующим субъектам, охватывающих весь сектор экологизации региона с конкретными показателями. Но хочу подчеркнуть: мы вместе должны решить, каким он будет, какими будут механизмы его реализации и инструменты контроля»,— сообщил врио губернатора. Перед председателем совета он поставил задачу сформировать «сбалансированный» состав объединения. По словам Алексея Текслера, вовлеченность представителей промышленности и предпринимательского сообщества в деятельность совета должна быть максимальной. «Призываю бизнес: будьте открыты. Это требование времени сегодня, это правило хорошего тона и демонстрация уровня своей цивилизованности. По-другому уже не будет. Прошу предприятия: покажите свои площадки, свои технологические решения по снижению экологической нагрузки. Власть тоже станет открытой, у людей должно быть понимание, что происходит»,— заявил глава региона. Вскоре Алексей Текслер попросил руководителей промышленных предприятий пройти в его кабинет, и они ушли с совещания вместе с ним.

После этого Рашид Исмаилов рассказал, что в состав совета войдут эксперты трех уровней — международного, федерального и регионального. При этом, по его убеждению, чиновников там быть не должно. Сейчас уже согласились работать в совете представители МГУ, Аналитического центра при правительстве РФ, Институт физики атмосферы имени Обухова РАН, ФГБУ ВНИИ «Экология», Центр стратегических разработок, НИИ «Центр экологической промышленной политики» и другие. Ведутся консультации с международными экспертами, в частности из Финляндии, Германии, рекомендованными Минприроды РФ. Господин Исмаилов сообщил, что кроме создания и внедрения областного стандарта совет будет заниматься подготовкой предложений по совершенствованию экологической политики, проведением общественной экспертизы нормативно-правовых актов, выработкой рекомендаций при разработке и реализации природоохранных проектов, организацией публичных обсуждений и экспертных заключений, формированием экологической культуры, а также экологической медиацией.

«Очень важно, чтобы в совете были представители промышленности. Мы должны вместе прорабатывать все вопросы в формате понимания, что мы партнеры. Мы не хотим ни за кем бегать. Вместе мы должны формировать новую экологическую политику, в центре которой будет стандарт области. У нас есть возможность представлять наши позиции на федеральных площадках. Мы готовы интересы региона в части экспертных позиций представлять и отстаивать на этих площадках»,— отметил Рашид Исмаилов. Он подчеркнул, что реализация стандарта промышленниками будет сугубо добровольной. Руководитель совета предложил всем, кто готов «в конструктивном ключе взаимодействовать», в течение двух недель направлять предложения по составу и повестке объединения. Бэк-офис совета будет временно располагаться в аппарате РЭО. Ожидается, что к концу сентября структура будет полностью сформирована.

Гендиректор «Мечела» Олег Коржов, который согласился войти в совет, отметил, что компания «готова активно участвовать в составлении регионального экологического стандарта и в будущем его активно придерживаться».

Челябинские экоактивисты положительно отнеслись к идее формирования координационного совета по вопросам экологии, но выразили опасения, как бы его не постигла судьба предыдущего общественного совета при губернаторе.

«Это правильное решение. Но, хочу напомнить, что прежний губернатор Борис Дубровский в период своей избирательной кампании тоже создавал экологический совет, он собирался ровно два раза: один раз до выборов и один раз после, а потом исчез, просто растворился. Я бы хотел, чтобы мы все вместе приложили усилия и эта грустная история больше не повторилась»,— сказал координатор движения «Стоп-ГОК» Василий Московец.

По словам экоактивиста Дмитрия Закарлюкина, есть опасения, что региональный экологический стандарт будет «мертворожденным». Чтобы этого не случилось, по его мнению, необходимо разработать не просто стандарт, а стратегию его достижения с указанием конкретных сроков, финансирования и ответственных лиц. В качестве краткосрочной задачи для совета он предложил решить проблему финансирования постов Росгидромета, которые не ведут учет вредных выбросов по ночам, выходным и праздничным дням. По словам господина Закарлюкина, еще Борис Дубровский обещал выделить дополнительные деньги — около 8 млн руб. в год — для решения этой проблемы.

Юлия Гарипова