На Пермском пороховом заводе произошел взрыв

Сегодня в 16:08 часов местного времени на ФКП «Пермский пороховой завод» (ППЗ) произошел взрыв. Гендиректор ППЗ Олег Миргородский сообщил «Интерфаксу» о пятерых пострадавших.

По его данным, два человека получили ожоги тела на площади 60% и 35%, еще трое получили легкие травмы, их жизни ничего не угрожает. Всех пятерых госпитализировали, одного из тяжело пострадавших сейчас оперируют.

По информации «Ъ-Прикамье», инцидент произошел на производстве № 20. Сотрудники ППЗ занимались перемещением на площадке одного из изделий, когда во время транспортировки оно неожиданно взорвалось. При этом, по словам сотрудников, никакого воздействия на него они не оказывали.

На заводе создана комиссия. Инцидент не повлиял на производственный процесс ППЗ, заявил господин Миргородский.

Предыдущий инцидент произошел на ФКП «Пермский пороховой завод» 8 октября. В результате взрыва двое сотрудников предприятия погибли, один получил травмы и был госпитализирован. Взрыв произошел в ходе работ на остатках оборудования, которое до середины 90-х использовалось в технологическом процессе по изготовлению специальных химических веществ. Работники предприятия пытались разрезать трубу, на стенках которой, судя по всему, сохранились остатки вещества, которое при определенных условиях может взорваться.

ФКП «Пермский пороховой завод» — одно из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса Прикамья. Выпус­кает заряды к реактивным системам залпового огня, комплексам ПВО, заряды двигателей для авиа­ракет, стартово-разгонные системы крылатых ракет, изделия для комплекса ПРО А-135, сферичес­кие пороха для стрелкового оружия. Смесевое твердое топливо является ключевым компонентом для производства ряда изделий. Гражданский дивизион представлен промышленными взрывчатыми веществами, дорожными и фасадными красками, акрилатами, полиуретанами.